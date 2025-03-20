Чи можна досягти повного припинення вогню в Україні за кілька тижнів: відповідь Зеленського

Вже кілька тижнів активно обговорюють припинення вогню на фронті між Україною та Росією. Зеленський окреслив, скільки часу може знадобитись для досягнення повного режиму тиші.

Раніше спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф заявляв, що можна досягти припинення вогню за кілька тижнів, тож Володимир Зеленський теж відповів на це питання. Про це пише 24 Канал із посиланням на брифінг президента.

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Зараз мова про це не йде

Зеленський наголосив, що зараз розмова йде лише щодо часткового припинення вогню, а про повне поки не йдеться.

Не бити по енергетичній інфраструктурі обох країн, а також мова йде про цивільну інфраструктуру, що є дуже всеосяжним поняттям,

– зауважив він.

Раніше Володимир Зеленський підтвердив, що Трамп цікавився Запорізькою АЕС під час телефонної розмови.

Обговорювалося питання відновлення ЗАЕС, яке перебуває під тимчасовою окупацією, та можливість модернізації за участі США. Зеленський зазначив, що обговорення стосувалося виключно Запорізької АЕС і можливих інвестицій у її відновлення.