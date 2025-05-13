Путін зараз має неадекватний вигляд, – у РНБО про відмову Кремля від припинення вогню

10 травня Україна та її європейські союзники запропонували Путін повне припинення вогню на 30 днів. Від диктатора чекали відповідь до кінця 12 травня. Втім, той проігнорував заклик цивілізованого світу.

У РНБО прокоментували непоступливість Путіна у питанні перемир'я, передає 24 Канал із посиланням на ЦПД.

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Путін відірваний від реальності

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що наразі Владімір Путін має неадекватний вигляд, адже він ігнорує реальність. Та показує, що Росія не має сил для того, аби досягти голової мети – знищити Україну – ані політичним, ані військовим шляхом.

Втім, попри цю очевидну річ, очільник Кремля надалі запускає "Шахеди" і відмовляється припиняти вогонь. "Там вся російська народність хвора на всю голову, як і він", – підсумував посадовець.

Нагадаємо, що Німеччина заявила, що у разі відмови Москви від 30-денного перемир'я надасть Україні більше зброї та запровадить жорсткіші санкції проти Росії. Кремлівський речник Пєсков заявив, що Росія не приймає мову ультиматумів, натомість наполягаючи на переговорах без попередніх умов.