Припинення вогню та санкції проти Росії: головні заяви Зеленського з нової пресконференції
3 травня президент Володимир Зеленський зустрівся з журналістами, де розповів про подальші кроки та співпрацю з партнерами для завершення війни. Йшлося, зокрема, про пропозицію Владіміра Путіна про перемир"я на 9 травня та розмову з Дональдом Трампом.
Основні тези з нинышньої пресконференції передає 24 Канал.
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Що говорив Зеленський про війну та перемир'я
Президент відзначив важливість моніторингу припинення вогню. Володимир Зеленський зазначив, що контроль за перемир'ям може вестися за допомогою розавдки та супутникових даних Америка та Європи. Найскладнішим, за словами Зеленського, є питання моніторингу на лінії розмежування. Тому що яка б там не бул територія, пам'ятаєте, яка була начебто буферна зона після 2014 року, після Мінських угод, і туди заїхати з ОБСЄ ніхто не зміг. Коли вони поїхали, навіть у них там були втрати, і там постійно якісь порушення, Точно будуть контролюватися використання КАБів, дронів, літаків та ракетних ударів. Ніхто не буде порушувати спеціально, щоб його фіксували. А ось з деякою зброєю, як-то стрілецька зброя, артилерійська або мінометна, яка захована у посадки, ліси, з цим вже буде складніше, Володимир Зеленський сказав, що Україна не може обіцяти, що парад в Росії 9 травня не пройде без провокацій. Адже Росія може зробити будь-що, щоб звинуватити українську сторону. Вони (Росія – 24 Канал) забезпечують вам безпеку і тому гарантії ми вам ніякі давати не будемо. Тому що ми не знаємо, що Росія буде робити в ці дати. Вона може робити зі свого боку різні, скажімо так, кроки: і підпали, і підриви тощо. А потім звинувачувати нас. Я вважаю, як президент, і сказав про це міністру закордонних справ, що ми повинні людям, які до нас звертаються, казати: "Ми не рекомендуємо вам з точки зору (безпеки – ІФ-У) відвідувати РФ. А якщо ви це робите - не запитуйте нас. Це ваше особисте рішення, Президент під час спілкування зазначив, що Європа має бути поруч з Україною, адже є питання "які пов'язані". Він також висловив думку, що після припинення вогню підтримка партнерів може стати меншою. Є сигнали, що після припинення вогню ми з росіянами залишимося сам на сам, Президенти обговорили сильні кроки для обмеження Росії. Зеленський прокоментував зустріч з Трампом, заявивши, що "це була найкраща розмова, з усіх, що були". При всій повазі до наших команд, але формат тет-а-тет, на мій погляд, спрацював. У нас була правильна атмосфера самої розмови, Володимир Зеленський сказав, що він почув від американського президента заяви щодо санкцій проти Росії.
– сказав Зеленский.
– додав голова держави.
Україна не може гарантувати безпеку для іноземних гостей Росії
– заявив Зеленський.
Україна може залишитися сам на сам з росіянами
– сказав Зеленський.
Зеленський обговорив санкції проти Росії з Трампом
– сказав президент.
Президент відзначив важливість моніторингу припинення вогню. Володимир Зеленський зазначив, що контроль за перемир'ям може вестися за допомогою розавдки та супутникових даних Америка та Європи.
Найскладнішим, за словами Зеленського, є питання моніторингу на лінії розмежування.
Тому що яка б там не бул територія, пам'ятаєте, яка була начебто буферна зона після 2014 року, після Мінських угод, і туди заїхати з ОБСЄ ніхто не зміг. Коли вони поїхали, навіть у них там були втрати, і там постійно якісь порушення,
Точно будуть контролюватися використання КАБів, дронів, літаків та ракетних ударів.
Ніхто не буде порушувати спеціально, щоб його фіксували. А ось з деякою зброєю, як-то стрілецька зброя, артилерійська або мінометна, яка захована у посадки, ліси, з цим вже буде складніше,
Володимир Зеленський сказав, що Україна не може обіцяти, що парад в Росії 9 травня не пройде без провокацій. Адже Росія може зробити будь-що, щоб звинуватити українську сторону.
Вони (Росія – 24 Канал) забезпечують вам безпеку і тому гарантії ми вам ніякі давати не будемо. Тому що ми не знаємо, що Росія буде робити в ці дати. Вона може робити зі свого боку різні, скажімо так, кроки: і підпали, і підриви тощо. А потім звинувачувати нас. Я вважаю, як президент, і сказав про це міністру закордонних справ, що ми повинні людям, які до нас звертаються, казати: "Ми не рекомендуємо вам з точки зору (безпеки – ІФ-У) відвідувати РФ. А якщо ви це робите - не запитуйте нас. Це ваше особисте рішення,
Президент під час спілкування зазначив, що Європа має бути поруч з Україною, адже є питання "які пов'язані". Він також висловив думку, що після припинення вогню підтримка партнерів може стати меншою.
Є сигнали, що після припинення вогню ми з росіянами залишимося сам на сам,
Президенти обговорили сильні кроки для обмеження Росії. Зеленський прокоментував зустріч з Трампом, заявивши, що "це була найкраща розмова, з усіх, що були".
При всій повазі до наших команд, але формат тет-а-тет, на мій погляд, спрацював. У нас була правильна атмосфера самої розмови,
Володимир Зеленський сказав, що він почув від американського президента заяви щодо санкцій проти Росії.