Припинення вогню та санкції проти Росії: головні заяви Зеленського з нової пресконференції

3 травня президент Володимир Зеленський зустрівся з журналістами, де розповів про подальші кроки та співпрацю з партнерами для завершення війни. Йшлося, зокрема, про пропозицію Владіміра Путіна про перемир"я на 9 травня та розмову з Дональдом Трампом.

Основні тези з нинышньої пресконференції передає 24 Канал.

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Що говорив Зеленський про війну та перемир'я