Перемир’я, припинення вогню чи мир: Кулеба оцінив, до чого Україна найближче

Останніми днями дуже багато говорять про закінчення війни в Україні та про припинення вогню. Колишній очільник МЗС Дмитро Кулеба відповів, чи близька Україна до цього.

Дмитро Кулеба наголосив, що зараз коректніше говорити про припинення вогню – це фаза, яка передує перемир'ю. Про це пише 24 Канал із посиланням на його інтерв'ю для ВВС.

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Путін прийшов за Україною

Кулеба наголосив, що до перемир'я нам ще дуже далеко, а мир наразі навіть не проглядається на горизонті. Причина в тому, що російський президент Владімір Путін все ще вірить, що він всіх переграє, а час та доля – на його боці.

На мою думку, він вважає, що він переможе. Перемога для нього – це вся Україна. Він не прийшов за шматком землі, який для нас безцінний, а для нього це просто шматок землі. Він прийшов за Україною,

– пояснив свою позицію ексміністр.

Він також зачепив тему того, кому буде вигідна пауза у війні. За його словами, на початку 2024 року наші партнери та деякі голоси в Києві теж почали говорити, що нам теж потрібна пауза.

Пауза може бути використана обома сторонами для зміцнення себе та підготовки до нової активної фази. Тому питання переходить у площину того, хто буде більш ефективний у використанні цієї паузи,

– підкреслив він.

За словами Кулеби, наш головний ризик в тому, що пауза може демотивувати наших партнерів надавати Україні допомогу і це ослабить можливості України.