Путін реагує на конкретні дії: екскерівник зовнішньої розвідки назвав 4 етапи для зупинки війни

Наразі реальні гарантії безпеки для України невідпрацьовані. Обговорення розміщення миротворчого контингенту не гарантують безпеку. На лінії розмежування понад 1000 кілометрів навіть велика миротворча місія не зможе виконати свою функцію, бо не матиме прав на ведення бойових дій, на відповідь на можливі провокації Росії.

Про це в етері 24 Каналу наголосив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, який підкреслив, що Путін ніколи не буде йти за сценарієм миру і скоро Трамп в цьому переконається.

Дивіться також Путін закликав росіян "не бути наївними", і заявив, що війна – надовго, – ISW

План "Б", який мали б ввести США, Велика Британія та ЄС

Очільник Кремля, за переконанням генерала армії, націлений на продовження окупації українських земель. Він сьогодні буде намагатися у будь-який спосіб ввести в оману Трампа і показати, що буцімто може бути перемир'я з боку Росії, але порушуватиме мирний процес на всіх його етапах.

"Після всіх переговорів, коли Росія розкриє всі свої агресивні наміри та нещирість щодо готовності до перемир'я, треба чітко відпрацювати програму дій. США, Велика Британія та Європа у випадку непогодження Росії на мир, має перейти до плану "Б", – вважає Маломуж.

Генерал армії окреслив 4 етапи дій в межах цього плану:

заява про передачу Україні в найближчі тижні озброєння та військової техніки в рази більше, ніж це було раніше;

потужний тиск на Путіна, його родичів, оточення, російські еліти, які можуть зрозуміти, що залишаться "голі", а в Росії може настати дестабілізація;

забезпечення суттєвого обвалу цін на нафту та газ;

формування нової моделі світопорядку, але не під егідою ООН, а потужних країн, які розумітимуть, що Росія ініціює глобальну і ядерну війну.

Путін реагує тільки на такі конкретні дії силового, оперативного, економічного характеру. Сукупність цих дій дасть перспективу для припинення війни, відтворення суверенітету України,

– впевнений Маломуж.

Нагадаємо, у Державному департаменті США переконані, що Україна та Росія "перебувають на відстані кроку" від ухвалення рішення про припинення бойових дій. Речниця Держдепу Теммі Брюс вважає, що коли гаряча фаза війни буде поставлена на паузу, тоді є шанс обговорювати питання про встановлення довготривалого міцного миру.