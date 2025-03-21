Україна від початку підтримала пропозицію США про безумовне припинення вогню, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував пропозицію Сполучених Штатів щодо безумовного припинення вогню. Глава держави заявив, що Україна від початку погодилася на неї.

Він зазначив, що для цього не потрібно проводити додаткові зустрічі на технічному рівні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського під час пресконференції з президентом Чехії Павелом.

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Що заявив Зеленський про потенційне припинення вогню

Зеленський вважає, що безумовне припинення вогню є швидшим варіантом, ніж нескінченні технічні переговори. Однак, зазначає, що Україна виступає за будь-який формат, що наблизить її до миру.

За його словами, першим кроком до цього може бути "тиша в небі" або інші умови, які пропонував президент США Дональд Трамп. Український президент каже, що американський лідер розповів йому, про що говорив з російським диктатором Путіним.

Він (Трамп – 24 Канал) мені передавав, про що вони говорили з Путіним. Саме про те, щоби не бити ракетами та іншою далекобійною зброєю по енергетичних обʼєктах та іншій цивільній інфраструктурі,

– розповідає Зеленський.

Він додає, що наразі важливо визначити, що саме входить до "іншої цивільної інфраструктури", окрім енергетики. А також зазначає, що Україна готує список об'єктів, які мають бути захищені.

На думку українського президента, підсумки переговорів покажуть, наскільки серйозними є наміри сторін.