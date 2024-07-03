"Ні в кого немає відповіді": Зеленський висловився про пропозиції припинення вогню

Ті політики, які виступають за "припинення вогню", не змогли сформулювати, як працюватиме такий сценарій. Йдеться зокрема й про Орбана.

Свою позицію Володимир Зеленський озвучив у своєму новому інтерв'ю. Фактично, це є відповіддю президента на усі пропозиції припинити вогонь перед початком мирних переговорів.

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Зеленський висловився про "мирні пропозиції"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час своєї першої поїздки до Києва під час війни закликав Зеленського розглянути питання про припинення вогню. Прзидент України очікувано відкинув цю думку.

За словами глави держави, ті, хто виступає за такий сценарій, не змогли сформулювати, як саме працюватиме це "припинення вогню".

Ні в кого немає відповіді. Я не звинувачую, я просто пояснюю,

– сказав Зеленський.

Президент готовий зустрітися з Трампом

Раніше Офіс Президента констатував, що Угорщина не перша країна , яка пропонує Києву припинити вогонь. Однак, за словами українських посадовців, наша держава має власний мирний план.

У тому ж інтерв'ю президент України заявив, що готовий зустрітися з Дональдом Трампом. Однак, це може статися лише за умови, що кандидат в президенти США розповість про свій план швидкого закінчення війни.

Зеленський також наголосив, що будь-яка з пропозицій не повинна порушувати суверенітет нації.