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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Присягнув окупантам у Криму, а ті вигнали його з півострова: що буде з суддею Чорнобуком

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      Замість того, щоб боротися чи виїхати на знак протесту, він став на бік окупантів. Колишній суддя Криму Валерій Чорнобук тепер у суді сам пояснюватиме, чому навесні 2014-го року перейшов на бік проросійських окупантів і продовжив працювати у суді півострова. Колишнього служителя Феміди підозрюють у державній зраді. Його півроку розшукували і 3 листопада затримали у Києві.

      Вивчає російське законодавство і колегам допомагає опановувати нові закони – так у 2014 році суддя український, який перейшов на бік окупантів, розповідав про подальші плани роботи у Криму.

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      "Ми зараз штурмуємо російське законодавство. Ми приймали присягу не президенту, ми приймали присягу не народу, ми приймали присягу судді. Тому жоден суддя, який вирішив залишитися працювати суддею в Апеляційному суді, в місцевих судах Республіки Крим, не порушив присягу судді України", – заявляв екс-голова Апеляційного суду АР Крим Валерій Чорнобук. 

      Але СБУ так не вважає і підозрює Чорнобука у державній зраді. Його півроку шукали в Україні, оголосили у міжнародний розшук і 3 листопада затримали в Києві.

      Цікаво, що перед затриманням Чорнобук не перебував в Криму. Його окупанти звідти фактично вигнали ще у квітні 2014 року. І навіть внесли до списку "персон нон-грата" окупованого півострову. Суддя почав шукати захисту вже на материку. І навіть встиг попрацювати на Дніпропетровщині.

      Відео: "Слідство.Інфо" про суддю Валерія Чорнобука

      Поки ж слідчі готуватимуть докази того, що український суддя співпрацював з російськими окупантами, Валерій Чорнобук найімовірніше сидітиме в СІЗО. Державна зрада не передбачає іншого запобіжного заходу. Сам підозрюваний нині своє рішення служити окупантам пояснює досить невпевнено.

      Зараз засуджую (колег, які зараз залишилися працювати в окупованому Криму – 24 канал). Після 14 квітня був закон України про те, що Україна визнала окупацію. На той час був правовий вакуум,
      – прокоментував екс-голова Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобук. 

      Запобіжний захід Чорнобуку обиратимуть в понеділок, 5 листопада. Поки ж його двоє адвокатів мають визначитися, хто саме захищатиме екс-суддю – призначений державою чи той, якого обрали рідні підозрюваного.

      Автор: Анна Сердюк
      Теги: Новини України Судді Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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