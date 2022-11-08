Притула відповів на звинувачення щодо високої ціни на замовлені фондом "Спартани"

Сергій Притула пояснив, чому під час збору на британські бронетранспортери Spartan його фонд заклав ціну у 100 тисяч доларів за одиницю. Він зазначив, що відзвітує про все після прибуття техніки в Україну.

Притула пояснив, що в українському війську існує велика нестача бронетехніки, тому фонд вирішив купити 50 "Спартанів". Його команда знала, що на цю техніку існує ціна у 29,5 тисячі фунтів.

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Притула пояснив, чому замовлені фондом "Спартани" такі дорогі

Притула наголосив, що його фонд збирається закупити "не 6, не 8, не 10 бронемашин, 50 – 60 – 80 чи, можливо, 100".

Це не той випадок, коли чим більше ти береш, тим більшу знижку тобі роблять. Це не конкурентний ринок. Це ринок зброї, де є продавці, які хочуть заробити, і покупці, які живуть у країні, що воює вже і зараз!

– зазначив він.

За його словами, коли з України законтрактували невеликі партії "Спартанів", на британському ринку відбулося суттєве пожвавлення, тому ціни, які були на ринку ще кілька місяців тому, зараз не є актуальними.

Великі компанії скупляють у менших продавців більшість наявних на ринку "Спартанів" і монопольно оголошують ціну в межах 100 тисяч доларів. Через це фонду й довелося відштовхуватися від такої суми, запевняє Притула.

Його команда не планувала купувати цю техніку за такою ціною, адже навіть зараз у Великій Британії можна знайти "Спартани" різної вартості.

І за 38 тисяч, і 65, і 100, і навіть більше. Тому навіть озвучена кількість у 60 "Спартанів", які ми зібралися купувати, не є остаточною! І, найімовірніше, це буде не єдина номенклатура бронетехніки, яку ми привеземо до України з Великої Британії,

– написав Притула.

Наостанок він додав, що коли останній бронетранспортер із кошторису у 236 мільйонів гривень заїде в Україну, вони оприлюднять звіт щодо кількості, вартості, а також покажуть чеки.

Що відомо про збір

Нещодавно Сергій Притула достроково закрив мегазбір на 50 бронетранспортерів FV103 Spartan. Завдяки зусиллям українців, ЗСУ отримають на 10 одиниць більше техніки, ніж планувалося спочатку.

Необхідну суму зібрали на 1,5 доби, хоча збір мав би тривати тиждень. Українці зібрали за цей короткий проміжок часу на 60 бронетранспортерів.

За півтори доби вдалося зібрати 236 мільйонів гривень, що на 36 мільйонів більше від запланованої суми, яку планували зібрати за тиждень.

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. Spartan – це британська техніка, яка може перевозити до семи осіб. Він служить для переміщення спеціалізованих команд, таких як зенітно-ракетні групи, і на озброєнні має 1 кулемет. Також БТР може мати чотири диморозрядники з кожного боку. Максимальна швидкість, яку він може розвивати, становить 96 кілометрів на годину. Запас ходу – 510 кілометрів.