Це історія, коли слово не дотримано, – Притула про відхід Вакарчука з політики

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук склав мандат нардепа 11 червня 2020 року. Телеведучий і депутат Сергій Притула розповів, що добре ставиться до музиканта. Хоча й вважає, що колишній очільник "Голосу" не дотримав слова.

Притула також висловив вдячність Вакарчуку за створення нової партії. Зокрема, відзначив, що той привів у політику правильних людей.

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Є вдячність Святославу Івановичу, що він створив "Голос", – Притула

Шоумен зауважив, що ставиться добре до Святослава Вакарчука. За винятком деяких моментів, на кшталт його перебування в Наглядовій раді меморіалу Бабин Яр.

Але загалом є все-таки вдячність Святославу Івановичу, за те, що він створив "Голос" свого часу і покликав мене. Адже я багато років відмовляв важковаговикам української політики у співпраці,

– пригадав депутат.

Автор інтерв'ю зауважив, що Вакарчук перед виборами заявляв, ніби він в політиці серйозно і надовго. Натомість Притула дав різку відповідь, що не готовий відповідати за чиїсь факапи.

"Для мене це історія, коли слово не дотримано. Хоча, знову ж таки, не адвокатуючи Святослава Івановича, те, що він обіцяв зробити, він зробив", – наголосив парламентар.

За його словами, Вакарчук створив партію нової політики, завів у парламент незашкварених людей. І згодом віддав керівництво й відійшов убік. Водночас Притула не відповів, чому саме екслідер партії "Голос" прийняв рішення скласти мандат народного депутата.

Вакарчук склав мандат нардепа: що відомо