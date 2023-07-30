"До Архангельська не долетять, але поки що": Притула і Стерненко анонсували "сюрприз" для росіян

Українські волонтери Сергій Притула та Сергій Стерненко 30 липня анонсували цікавий сюрприз для росіян. Зокрема, вони зняли відео на фоні безпілотних літальних апаратів.

Так, вони заінтригували, що ці літальні апарати "до Архангельська не долетять", але це "поки що". Волонтери також попросили підтримати наші Сили Оборони.

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Стерненко і Притула заінтригували "сюрпризом" для росіян

На відео волонтери вирішили пограти в міста, і стали називати російські міста, де вже чули вибухи та жалілися на атаки безпілотників. Притула також зазначив, що він та Стерненко гадки не мають що ж може літати у Москву.

Та запевняємо, що ви, хто донатив на помсту, тут гарантовано не причетні. Далі буде, це тільки пристрілка,

– наголосив волонтер.

Притула і Стерненко анонсували "сюрприз" для російських міст / Відео з телеграм-каналу Сергія Притули

Згодом цікавий пост на своєму телеграм-каналі опублікував і Сергій Стерненко. Він зазначив, що Москва має звикати до ударів, а війна проти нашої держави має закінчитися на її руїнах.



Сергій Стерненко на фоні безпілотника / Фото з телеграм-каналу Сергія Стерненка

Наостанок волонтер запевнив, що так воно і буде. Вочевидь, це ті дрони, на які збирали українці у рамках акції "На помсту", яку організували волонтери.

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