Російські силовики невдоволені й прямо протистоять Путіну: в ISW пояснили, про що це свідчить

Напруга всередині Росії продовжує рости. На фоні провалів на фронті, своє невдоволення військовими зусиллями країни-агресорки висловлюють все більше чиновників.

Як зазначають в Інституті з вивчення війни, обурені бойовими діями в Україні члени фракції російських силовиків. Мовиться про осіб з владою, наближених до Путіна. Наприклад, Кадирова, який закликав стерти з лиця землі українські міста.

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Силовики жадають ще більше крові

Глава "тікток-військ" також розкритикував масштаби ракетної кампанії Росії проти України. Мовляв, ударів, яких ворог завдав 10 жовтня по енергетичній інфраструктурі, було недостатньо. Як зазначають укладачі звіту, його заява узгоджується з критикою, яка лунала від військових блогерів напередодні.

Аналітики нагадали, що цієї кількості ракетних ударів може бути замало для провоєнного націоналістичного табору. Адже досягнути поставлених цілей з допомогою такого формату терору не вдалося.

Кадиров також проїхався по анексії чотирьох областей України. Путін же не озвучив чітких адміністративних меж. Тож, виникла плутанина щодо того, де ж починається "територія Росії". Нагадаємо, що кремлівська еліта взагалі не підтримала анексію. Адже такий крок унеможливив переговори з цивілізованим Заходом. Ба більше, Путін має шанси втратити більше окупованих територій.

Хитрий Прігожин уже виправдовується

Укладачі звіту пригадали опального керівника ПВК "Вагнер" Євгєнія Прігожина. Він напередодні критикував міноборони Росії, а разом із тим – Путіна. А тепер же виправдовується. Мовляв, російське військо не викликає у нього бурхливих реакцій. Здається, він збагнув, яких репутаційних втрат могла зазнати "друга армія світу" завдяки "кухарю Путіна".

Як зазначають журналісти, у Прігожина унікальна посада. Він має можливість хизуватися досягненнями на фронті. Але, по суті, не несе жодної відповідальності, якщо щось іде не за планом.

Водночас оглядачі зауважили, що Прігожин використовує все більше платформ, щоб набути влади. Він навіть брав на озброєння медіаконгломерат RiaFan (федеральне агентство новин), щоб просувати вересневе вербування в'язнів серед російської аудиторії. Тож, можна сказати, що "кухар Путіна" кидає виклик монополії інформаційного простору, яку запровадив диктатор.

"Вагнерівці" хизуються міфічними здобутками

Прігожин в інформаційному просторі намагається з позитивної сторони зобразити ПВК "Вагнера". І хоч їм поблизу Бахмута не вдалося досягнути бажаних результатів, у медіа лунають зовсім інші повідомлення. Та й сам "кухар Путіна" якось казав, що його військо просувається щодня на 100 – 200 метрів.

Слід також розуміти, що у ПВК "Вагнер" має такі ж проблеми, як і решта війська. Але сам Прігожин продовжує усе заперечувати. Мовляв, він не бачив відео, на якому бійці скаржаться на дефіцит одягу та продовольства. Крім того, у ГУР МО повідомили про новобранців "Вагнера", які хворіють на ВІЛ та гепатит С. Їх навіть маркують спеціальними браслетами, щоб на них медики не витрачали свій час, якщо бійці зазнають поранень.

Додамо, що у "Вагнера" закінчуються зеки для наступу на Бахмут. Тому на цей напрямок змушені перекидати здебільшого "мобіків". Зауважимо, що наші військові відбили ворога від околиць міста та відкинули їх на 2 кілометри. Цікаво, що для просування на цю відстань окупанти витратили 2 місяці, а ЗСУ їх вибили за 48 годин. Щоправда, це були 2 доби запеклих боїв.

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