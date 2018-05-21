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"Приватбанк" та "Укрпошта" запустили сервіс швидкого кредитування

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"Приватбанк" та "Укрпошта" запустили сервіс швидкого кредитування / Фото з відкритих джерел

Державний "Приватбанк" запустив сервіс миттєвого кредитування фізичних осіб у відділеннях "Укрпошти" через власні POS-термінали.

Про це написала прес-служба банку.

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Сервіс працюватиме завдяки POS-терміналам банку, які встановлені більш ніж у 1,2 тисячах відділень "Укрпошти" по всій країні. Відтепер клієнти банку зможуть оформити запропонований кредит на будь-які потреби протягом однієї хвилини. Доступна сума кредиту до 50 тисяч гривень терміном на 24 місяці.

Головна мета нашого нового сервісу – надати додаткову можливість клієнту з нашою карткою оформити кредит протягом однієї хвилини без відвідування відділення банку та оформлення паперової документації,
– підкреслив керівник напрямку обслуговування торгового бізнесу "Приватбанку" Евгеній Васильцов.

Для того, щоб скористатися новим сервісом та оформити швидкий кредит без додаткових папірців, потрібно мати платіжну картку "Приватбанку". Далі у відділенні "Укрпошти" необхідно скористатися POS-терміналом, вибрати потрібні суму кредиту, термін користування та активувати його введенням ПІН-коду для підтвердження згоди з умовами користування.

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Гроші будуть нараховані на картку протягом 15 хвилин. Сплатити такий кредит можна достроково без додаткових комісій, наприклад простим поповненням картки в тих же POS-терміналах, що встановлені у відділеннях "Укрпошти".

Директор департаменту фінансового бізнесу ПАТ "Укрпошта" Артур Муравицький зазначає, що запуск цієї послуги є наступним кроком до створення "Укрпоштою" власного фінансового супермаркету з широким переліком фінансових послуг.

Теги: Новини України Кредит Банки
Джерело: 24 Канал
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