Вкрай потрібні, – військовий оглядач пояснив, чим можуть займатись ПВК в Україні

Зеленський заявив, що в Україні готують законодавчу основу для створення приватних військових компаній. Здебільшого ПВК мало беруть участі у війнах, вони мають окремі функції, широкий спектр завдань.

Про це в етері 24 Каналу зазначив військовий оглядач Іван Тимочко, підкресливши, що приватні військові компанії доволі часто виконують не тільки "брудну" роботу, а й вкрай необхідну для держави, конкретних структур, мають вплив і навіть формують політичне життя країн.

Яку деталь варто прописати в законі про ПВК?

Зі слів військового оглядача, те як функціонуватимуть українські ПВК, залежатиме від законодавства, як воно буде сформоване для того, щоб поєднати всі важливі елементи. З його слів, така ініціатива дасть можливість зберегти навколо України людей з бойовим досвідом, які не бачать себе після армії в іншій сфері.

Він пояснив, що приватні компанії можуть залучатися за кордоном, але у випадку війни чи надзвичайної ситуації в Україні, бійців ПВК повинні повертатися додому, аби в разі загрози брати участь в захисті української держави.

Це можна прописати в законодавстві й на це всі погодяться. Це даватиме нам можливість мати вплив за межами своєї країни, ПВК самі зароблятимуть і не будуть навантаженням для державного бюджету, але за потреби – повертатимуться в Україну,

– озвучив Тимочко.

Військовий оглядач наголосив, що для цього їхні керівні центри мають бути прописані на території України. Тому військові ПВК згідно з міжнародними договорами будуть зобов'язані повертатися додому в разі загроз.

"Інакше вони просто зникатимуть як структури, перетворюватимуться в нелегальні парамілітарні угруповання. Треба чітко на державному рівні прописати їхні зобов'язання. Потенційно приватні військові компанії вкрай потрібні", – вважає Тимочко.

До відома! В Україні запрацювала приватна ППО. Очільник Міноборони Михайло Федоров наприкінці березня повідомив про перші результати перехоплення ворожих цілей приватними підрозділами протиповітряної оборони. Одному з таких угруповань вдалося збити російські дрони типу "Шахед" і Zala в Харківській області. Приватна ППО долучена до єдиної системи управління Повітряних сил ЗСУ. До проєкту станом на квітень долучилися 24 підприємства, зокрема з Київської, Харківської, Полтавської, Одеської, Закарпатської та інших областей.

Хто має бути залучений до створення ПВК?

За переконанням військового оглядача, не варто допускати до організаційної роботи зі створення в Україні ПВК політиків, цим мають займатися військові. З його слів, якщо втручатимуться політичні сили, то може бути хаос і початкова гарна ідея має ризик бути дискредитованою. Тимочко зауважив на тому, що олігархи можуть спробувати діяти на власну користь, як і місцеві органи влади та навіть криміналітет.

"Законодавство має бути прописане так, як це бачать військові, щоб мінімізувати ризики, підвищити відповідальність і щоб в будь-яку мить, не дивлячись на форму власності, ці компанії обов'язково залучатись до оборони України. Всі уявляють собі ПВК як елітних піхотинців, але в компаніях можуть бути залучені й пілоти, артилеристи, оператори дронів", – пояснив Тимочко.

Підсумовуючи, військовий оглядач зауважив на тому, що ПВК – це складний, але ефективний механізм, якщо він буде правильно впроваджений. Він вкотре додав, що мають брати участь у підготовці законодавчої бази представники силових структур, ЗСУ, а якщо й долучати політиків, то тільки фахових у військовій справі.

Кому Зеленський доручив готувати законодавчу базу щодо ПВК?

Володимир Зеленський 6 травня повідомив, що до процесу підготовки законодавчої основи для створення в Україні ПВК залучені МВС, ГУР, урядовці, представники Офісу Президента. Український лідер заявив, що доручив відпрацювати оптимальний формат і забезпечити ухвалення закону вже у поточному 2026 році.

Очільник МВС Ігор Клименко розповів, що президентом окреслене завдання підготувати законодавчу базу для врегулювання діяльності у сфері надання спеціальних охоронних послуг, а також безпекових. Він пояснив, що мовиться про формування прозорої моделі, яка буде чітко контролюватися і дозволить Україні вийти на глобальний ринок безпеки. Клименко додав, що над такими проєктами працює не лише наша держава, а й низка інших провідних країн.