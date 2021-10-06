Про це повідомили в місцевій фейсбук спільноті 4 жовтня. Водій сміттєвоза нібито сказав працівникам, що вони мали здати сміття на утилізацію, а не створювати стихійне звалище посеред вулиці.

Нещодавно На Подолі у Києві в одному з дворів розгорівся сміттєвий скандал з серйозними наслідками

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Яке сміття планували викинути

Це сталося в момент, коли автомобіль компанії "Екологія-Д" забирав сміття з контейнерів. Після зауваження з водієм почали сваритися та вимагати, щоб він "викликав начальника".

Автор допису повідомляє, що опісля цього зловмисники нібито почали кидатися з палицями та погрожувати пістолетом, який принесли зі свого автомобіля. Проте жодного пострілу не здійснили, тому все обійшлося без поранень.

На фото, які оприлюднили, помітно, що планували викинути на вулиці 2 заповнених мішки, а також кілька великих дощок. Як закінчився цей конфлікт – наразі невідомо.



Сміття, яке планували викинути / Фото Віри Танської