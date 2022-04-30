"Привид Києва" не загинув, а бомбардувальники США не літають над Україною: спростування фейків

Командування Повітряних Сил ЗСУ закликало українців не нехтувати правилами інформаційної гігієни та перевіряти джерела інформації.

Згідно з інформацією, Герой України Степан Тарабалка не є "Привидом Києва" і не збив 40 літаків.

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Відомо, що він загинув 13 березня 2022 року у повітряному бою з переважаючими силами російських окупантів.

Льотчик-винищувач на МіГ-29 боровся з ворогами, яких Кремль відправив бомбити мирні українські міста. За такий героїчний захист повітряного простору, доблесть і відвагу майору Степану Тарабалці посмертно надали звання Героя України.

Хто такий "Привид Києва"

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило. що це супергерой-легенда, чию постать створили самі українці.

Це швидше збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, які захищають небо столиці. Які раптово з’являються там, де їх не чекають,

– додали в командуванні Повітряних Сил.

Крім того, спростували інформацію нібито американські бомбардувальники літають над Україною. Це також фейк.

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