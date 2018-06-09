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Привид "КаZантип": як виглядає спустошений пляж, де відбувався відомий фестиваль

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Порожній пляж "Республіки Казантип"
Порожній пляж "Республіки Казантип" / Фото із відкритих джерел

Закинутий пляж у селищі Попівка на території окупованого Росією Криму зараз виглядає доволі моторошно.

З 2000-го року тут щороку відбувався відомий музичний фестиваль електронної музики КаZантип.

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До 2014-го року він вважався одним з найвідоміших фестивалів електронної музики у Східній Європі.

У мережі з'явилось фото, як спустошена Попівка виглядає зараз.

Покинути сцени і наметові конструкції на порожньому пляжі виглядають доволі моторошно.

У 2017-му році фестиваль електронної музики "КаZантип" відбувався на в’єтнамському острові Фукуок.

Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Музика Фестивалі
Джерело: 24 Канал
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