Закинутий пляж у селищі Попівка на території окупованого Росією Криму зараз виглядає доволі моторошно.

З 2000-го року тут щороку відбувався відомий музичний фестиваль електронної музики КаZантип.

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До 2014-го року він вважався одним з найвідоміших фестивалів електронної музики у Східній Європі.

У мережі з'явилось фото, як спустошена Попівка виглядає зараз.

Покинути сцени і наметові конструкції на порожньому пляжі виглядають доволі моторошно.

Поповка. Kazantip который заслужили адепты рускава мира.

Мимикрия в абхазию идёт спеша pic.twitter.com/S5wvYnCLG1 — Крымское ХамНство (@alex_dobrinin) 9 червня 2018 р.

У 2017-му році фестиваль електронної музики "КаZантип" відбувався на в’єтнамському острові Фукуок.