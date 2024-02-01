"Привиди Бахмута" – працюють: ЗСУ знищили ворогів з дистанції у понад 2,6 кілометра

Українські захисники продовжують знищувати ворога на всіх напрямках фронту, зокрема його особовий склад те техніку. Успішну роботу демонструють снайпери з команди "Привиди Бахмута".

У четвер, 1 лютого, генерал-полковник та командувач Сухопутних військ Олександр Сирський опублікував відео, на якому похвалив бійців. Він зазначив, що вони знищили окупантів з дистанції у 2 680 метрів.

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Скільки ворогів знищили "Привиди Бахмута"

За словами Сирського, працювали "Привили Бахмута" в районі Іванівського, що в Донецькій області. Внаслідок цього було знищено двох бійців ворожої армії.

Якісна робота. Знищено двох ворогів. Працюють "Привиди Бахмута" в районі Іванівського. Дистанція – 2 680 метрів,

– йдеться у повідомленні командувача Сухопутних військ.

Водночас генерал-полковник поширив відео, на якому видно, як працюють снайпери. Ролик здобув чимало позитивних реакцій від українців у телеграм-каналі Сирського.

Українські снайпери на Донеччині знищили окупантів з дистанції у понад 2,6 кілометра: відео з телеграм-каналу Сирського

"Привиди Бахмута" – це команда з декількох десятків українських снайперів, ім'я яких невідомі, однак заслуги яких знає вся Україна. Бійці прославилися на Бахмутському напрямку на Донеччині завдяки нічному терору щодо ворогів. Їх називають елітними снайперами, яких не хвилює ворожа ані артилерія, ані будь-що інше. Вони просто бездоганно виконують свою роботу.

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Слід згадати, що станом на 1 лютого 2024 року від початку повномасштабного вторгнення загинуло 386 230 окупантів. У Генштабі Збройних Сил інформували, що лише за минулу добу відправились на лави "200-их" близько 1 000 ворожих бійців, а також чимало одиниць техніки загарбників.