"Привиди Бахмута" – працюють: ЗСУ знищили ворогів з дистанції у понад 2,6 кілометра
Джерело:Олександр Сирський
Українські захисники продовжують знищувати ворога на всіх напрямках фронту, зокрема його особовий склад те техніку. Успішну роботу демонструють снайпери з команди "Привиди Бахмута".
У четвер, 1 лютого, генерал-полковник та командувач Сухопутних військ Олександр Сирський опублікував відео, на якому похвалив бійців. Він зазначив, що вони знищили окупантів з дистанції у 2 680 метрів.
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Скільки ворогів знищили "Привиди Бахмута"
За словами Сирського, працювали "Привили Бахмута" в районі Іванівського, що в Донецькій області. Внаслідок цього було знищено двох бійців ворожої армії.
Якісна робота. Знищено двох ворогів. Працюють "Привиди Бахмута" в районі Іванівського. Дистанція – 2 680 метрів,
– йдеться у повідомленні командувача Сухопутних військ.
Водночас генерал-полковник поширив відео, на якому видно, як працюють снайпери. Ролик здобув чимало позитивних реакцій від українців у телеграм-каналі Сирського.
Українські снайпери на Донеччині знищили окупантів з дистанції у понад 2,6 кілометра: відео з телеграм-каналу Сирського
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Слід згадати, що станом на 1 лютого 2024 року від початку повномасштабного вторгнення загинуло 386 230 окупантів. У Генштабі Збройних Сил інформували, що лише за минулу добу відправились на лави "200-их" близько 1 000 ворожих бійців, а також чимало одиниць техніки загарбників.