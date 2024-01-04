Привіт окупантам, чекаю на епічний звіт, – Олещук про вибухи в Криму
Джерело:Микола Олещук
Командувач Повітряних сил прокоментував вибухи у Криму. Також він передав окупантам палкий "привіт".
Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук переконаний, що російські загарбники нададуть "епічний звіт" після вибухів у Севастополі у Криму.
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Українські пілоти організували у Криму потужну "бавовну"
Міноборони Росії заявило, що 2 січня уразили "бункер із заступником Головнокомандувача Валерія Залужного та ще дев'ятьма генералами ЗСУ".
Олещук висміяв це повідомлення та передав "привіт" окупантам у Криму після того, як туди кілька разів потужно "прилетіло".
Командувач Повітряних Сил дав зрозуміти, що "бавовну" на півострові 4 січня організувала українська авіація.
Він переконаний, що звіт міноборони Росії щодо цих подій буде таким же брехливим, як і повідомлення про бункер.
Привіт окупантам у Криму! Чекаю від ворожої пропаганди такого ж епічного звіту із Севастополя та Євпаторії 4-го січня і вкотре дякую пілотам Повітряних Сил та всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу,
– написав він.
Є влучання у щонайменше 2 важливі об'єкти
- Після обіду 4 січня в окупованому Криму почали лунати вибухи. Окупанти одразу заявили, що на півострів відбувається масована ракетна атака.
- Найпотужніші вибухи лунали у Севастополі та Євпаторії. Туди прилетіло у важливі об'єкти. На фото та відео, які поширювали у мережі, також було видно дим.
- Гауляйтер Севастополя Міхаїл Развожаєш заявив, що атака на місто була найпотужнішою за останній час, однак її успішно "відбила" російська ППО. Він відзвітував лиш про падіння уламків у деяких районах.
- Однак у ЗСУ повідомили, що біля Севастополя було уражено командний пункт з'єднання російських окупаційних військ.
- Щодо вибухів у Євпаторії – агенти "Атеш" заявили про те, що Сили оборони завдали удару по частині зв'язку в Євпаторії, координати якої передали партизани.
- У міноборони країни-агресорки заявили, що над півостровом нібито було збито 10 ракет.