Залужний і закривавлений Золотов: хакери яскраво привітали росгвардію зі святом

Пособників окупантів 2 вересня креативно поздоровили з днем російської гвардії. На стартових сторінках сайтів деяких компаній у Краснодарі з'явився сам Валерій Залужний та закривавлений голова структури.

Окрім "тролінгу" пособників російських силовиків, хакери отримали доступ до необхідних даних. Україна використає їх для посилення оборони держави.

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Щире привітання зі святом

Відвідувачі 17 сайтів компаній Краснодарського краю побачили замість початкової сторінки цікавий фотоколаж. На ньому красувався закривавлений голова росгвардії Віктор Золотов та усміхнений генерал Валерій Залужний поряд. Таким чином підприємства привітали з днем російської гвардії, який загарбники святкують 2 вересня.

Повідомляється, що хакери атакували сайти компаній, які безпосередньо допомагали російським силовикам. Підприємства надавали інформаційне, енергетичне та логістичне забезпечення росгвардії у Краснодарському регіоні.

Окрім залишеного привітання хакери також отримали важливу інформацію, яка допоможе перемогти Росію.

Здобуті в ході операції дані з серверів ворога успішно реалізовуються на користь оборони України,

– написали в Управлінні стратегічних комунікацій.

Привітання з днем російської гвардії / СтратКом ЗСУ

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