Привітання з Днем прапора: щирі вітання у прозі та віршах

23 серпня в Україні відзначають День державного прапора. У 2018 році святкування припадає на четвер, а п'ятниця – офіційний вихідний з нагоди святкування Дня Незалежності.

В цей день у всіх містах України заплановані десятки святкових заходів, а також прийнято вітати з державним святом своїх близьких та захисників. Ми зібрали для вас найкращі привітання з Днем прапора у прозі та віршах.

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До Дня Незалежності України 24 канал підготував спецпроект про наймальовничіші куточки кожного регіону нашої країни. Куди поїхати і що подивитися у кожному регіоні України – читайте у спецпроекті 24 каналу.

Привітання з Днем прапора

Привітання з Днем прапора у прозі

День Державного прапора – це свято всіх поколінь українців. Це данина поваги символу держави, що пройшов довгий, часом героїчний, часом трагічний шлях. Під рідним прапором український народ утвердив віковічну мрію про державність, соборність і самостійність. Благородні синій і жовтий кольори неба і пшениці символізують велику працю наших людей від сходу до заходу України й з півночі до півдня. Патріотизм, любов до Батьківщини, почуття національного єднання народжується в наших серцях, коли звучить Державний гімн і майорить Державний прапор. Бажаю всім нам бути гідними пам'яті наших попередників, які працею, здоров'ям, а деколи і своїм життям створювали славу і велич Державного прапора країни! Зі святом вас, дорогі українці!



Привітання з Днем прапора у прозі

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Дорогі друзі! Вітаю всіх вас з Днем Державного прапора України. Державний прапор – це символ духу і свободи нашої країни. Це символ всіх головних етапів і звершень, які сталися протягом усіх років незалежної України. Дозвольте привітати вас з таким гарним святом і побажати кожній родині нашої незалежної України щастя, здоров’я і віри в краще майбутнє нашої держави.

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Дорогі співвітчизники! Від щирого серця вітаю з Днем державного прапора України! Сьогодні ми вшановуємо синьо-жовтий стяг – головну святиню нашої державності, уособлення нашого національного духу і непереможності. Нині прапор став символом незалежності, свободи і гідного майбутнього України. У ньому відображений наш великий народ, все світове українство. Державне прапор є символом наших досягнень і перемог. У цей святковий день я закликаю кожного українця з гордістю підняти державний прапор над своїм будинком. Будемо любити і шанувати його, захищати як найвищий скарб нації. Слава Україні!

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Шановні українці! Від усієї душі вітаю вас з Днем державного прапора України! Прапор – це наша незалежність, наш дух, честь і наша слава. З синьо-жовтим прапором ми добилися незалежності і відновили власну державу. Це свято встановлено на честь багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України. Закликаю вас берегти стяг як важливу національну святиню. Ще раз зі святом вас любі!

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Дорогі земляки! У цей знаменний день, бажаю всім вам миру і щастя, здоров'я і благополуччя! Зробимо все можливе, щоб наші діти зберегли до державного прапору святе і шанобливе ставлення. Нехай всі вони виростуть гідними громадянами нашої Батьківщини – України!



Офіційні привітання з Днем прапора України

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Шановні співвітчизники! Вітаю вас з Днем державного прапора України. Головні символи нашої країни – це історія і майбутнє української держави, втілення ідеї національної єдності, найважливіші атрибути суверенітету і незалежності Вітчизни. Волею народу прапор став духовною святинею, яка відображає вікові традиції, моральні цінності, кращі якості і риси характеру українців. У прапорі повною мірою втілена гідність суспільно-політичного ладу, націленого на побудову сильної та процвітаючої України – держави для народу. У цей святковий день бажаю вам міцного здоров'я, благополуччя і успіхів. Нехай ваші будинки будуть наповнені радістю і щастям!

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Шановні колеги! Прийміть сердечні вітання з Днем державного прапора України! Наш прапор став не просто одним з найважливіших державних символів України, але і символом нового – демократичного – етапу її розвитку, символом прагнення до свободи і процвітання. День українського прапора – свято справжніх патріотів, усіх, хто усвідомлює свою відповідальність за власну країну, пишається її історією, чесно трудиться в ім'я майбутнього України. У цей святковий день бажаємо вам, щастя, благополучного життя, міцного здоров'я!

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Дорогі українці! Вітаємо вас з національним святом – Днем державного прапора України! Сьогодні український стяг уособлює минуле, сьогодення і майбутнє громадян нашої країни. Ми впевнені, що кожен житель нашої України, бачачи український прапор, відчуває почуття гордості за свою велику Батьківщину і за свій народ!

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Дорогі співвітчизники! Сердечно вітаю вас з Днем державного прапора України. Наш прапор по праву уособлює суверенітет нашої країни, стверджує, що український народ – господар на своїй землі і йому вирішувати, як краще облаштувати свій будинок, якою дорогою йти. В ньому відображена славна багатовікова історія України, наповнена сторінками мужності і героїзму в часи важких випробувань і великих звершень.

Тож бажаю вам в цей святковий день успіхів у розбудові нашої української держави, а також карпатського здоров’я, та великого щастя!



Красиві привітання з Днем прапора у прозі

Привітання з Днем прапора у віршах

День Державного прапора відзначаємо,

Пишається Україна прапором, це всі ми знаємо.

Ми вітаємо дорогу Україну нашу,

Квітни, танцюй і співай, і ставай все красивішою!

Ми бажаємо українцям удачі й перемог,

Щоб не було проблем і багато бід.

Бажаємо Україні милій процвітати,

Та багато радості пізнати.

***

Блакитне небо України

І стигла пшениця під ним,

Це поєднання – святе,

В серці ми збережемо навіки.

Якщо ти будеш в країні далекій,

І побачиш український прапор,

Згадай Дніпро – могутній і широкий,

І хліба розкіш в полях.

Нехай майорить прапор в країні вільній,

Буде мир і Божа благодать,

Влада стане справді народною,

Україна буде процвітати!

***

З Днем прапора України

Поспішаю привітати всіх,

Побажати здоров’я,

Щастя, радості, сміху.

Хай підуть нещастя

Подалі з країни,

Адже бурі і негоди

Нам зовсім не потрібні!



Привітання з Днем прапора українською мовою

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Яке патріотичне це свято –

Прапора України день!

Громадян всієї країни я вітаю,

Не впаде нехай на їхні обличчя тінь.

Хай країна росте і процвітає,

Будуть жителі щасливими завжди,

Хай радість і надія прибувають,

Втечуть вдалину печалі і біди.

***

Що може для народу бути важливіше,

зберегти честь прапора крізь століття?

І нехай віхи історії країни столітньої

Теж знайдуть місця під прапором назавжди.

У нашому прапорі – вся душа народу,

Його тепло в найкрасивіших тонах,

Тут дихає наша українська природа,

Тут чари, що не розкрити в словах.

І золото полів країни безбережної,

кожен колос – нами він вирощений,

І половина – із кольором неба ніжним, –

Під нашим прапором наш народ благословенний!



Віршовані привітання з Днем прапора України

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Зійшлися на українському прапорі

Два кольори – символи країни,

Ось сонця жовтий промінь іскриться,

У краю блакитний хвилі,

І золото полів вільно

Розкинулося під бірюзою

Небес, що Господеві до вподоби,

Своєю прозорою чистотою.

Наше багатство – праця важка,

Чистої природи краса,

Світ золотої вечірньої зірки,

Та ранку чиста роса!

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Це прапор – вільної країни,

Це прапор – міста і села,

Це стяг моєї Батьківщини,

І в ньому вічності добра.

Він майорить, як синє небо,

Безхмарний – символ добра,

А жовтий – золоте колосся,

Відбиток віри та тепла.

І він, величиться над нами,

Показуючи вірний шлях,

Блакитним й жовтим кольорами,

На небі й на своїх полях.

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Стигла нива, небо синє –

Ніде ні хмарини.

То картина особлива –

Прапор України.

Працю й мир символізує

Цей шедевр художній,

Світ реальний, що існує –

Зрозуміє кожний.

Це просте і зрозуміле

Не вмре, не загине.

Світе тихий, краю милий!

Моя Україно!

Доля гіркою бувала:

Й вороги, й братове

Нам нав’язували гасла

Хижості та крові.

Пронесімо ж прапор мирний

Гідно і завзято,

Україні рідній вірність

Збережімо свято!



Привітання з Днем прапора у віршах

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Державний прапор України –

Це стяг із двох подовжніх смуг.

Він символ вільної людини,

У ньому український дух!

У синім – небо Батьківщини,

Його безкрайність і блакить,

І вище нього, Україно,

Хай пісня нації летить!

У жовтім кольорі – колосся,

Багатство нашої землі.

Щоб у достатку всім жилося,

І в люднім місті, і в селі.

Нехай він нас завжди єднає,

Його із гордістю несуть.

А світ, побачивши, впізнає:

Під стягом Українці йдуть!

Редакція 24 каналу приєднується до привітань із Днем прапора України!