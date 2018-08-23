Привітання з Днем прапора: щирі вітання у прозі та віршах
23 серпня в Україні відзначають День державного прапора. У 2018 році святкування припадає на четвер, а п'ятниця – офіційний вихідний з нагоди святкування Дня Незалежності.
В цей день у всіх містах України заплановані десятки святкових заходів, а також прийнято вітати з державним святом своїх близьких та захисників. Ми зібрали для вас найкращі привітання з Днем прапора у прозі та віршах.
Читайте також: Вихідні в серпні 2018: скільки будуть відпочивати українці на День Незалежності
До Дня Незалежності України 24 канал підготував спецпроект про наймальовничіші куточки кожного регіону нашої країни. Куди поїхати і що подивитися у кожному регіоні України – читайте у спецпроекті 24 каналу.
Привітання з Днем прапора
Привітання з Днем прапора у прозі
День Державного прапора – це свято всіх поколінь українців. Це данина поваги символу держави, що пройшов довгий, часом героїчний, часом трагічний шлях. Під рідним прапором український народ утвердив віковічну мрію про державність, соборність і самостійність. Благородні синій і жовтий кольори неба і пшениці символізують велику працю наших людей від сходу до заходу України й з півночі до півдня. Патріотизм, любов до Батьківщини, почуття національного єднання народжується в наших серцях, коли звучить Державний гімн і майорить Державний прапор. Бажаю всім нам бути гідними пам'яті наших попередників, які працею, здоров'ям, а деколи і своїм життям створювали славу і велич Державного прапора країни! Зі святом вас, дорогі українці!
Привітання з Днем прапора у прозі
***
Дорогі друзі! Вітаю всіх вас з Днем Державного прапора України. Державний прапор – це символ духу і свободи нашої країни. Це символ всіх головних етапів і звершень, які сталися протягом усіх років незалежної України. Дозвольте привітати вас з таким гарним святом і побажати кожній родині нашої незалежної України щастя, здоров’я і віри в краще майбутнє нашої держави.
Читайте також: День Незалежності 2018 у Києві: афіша заходів у столиці
***
Дорогі співвітчизники! Від щирого серця вітаю з Днем державного прапора України! Сьогодні ми вшановуємо синьо-жовтий стяг – головну святиню нашої державності, уособлення нашого національного духу і непереможності. Нині прапор став символом незалежності, свободи і гідного майбутнього України. У ньому відображений наш великий народ, все світове українство. Державне прапор є символом наших досягнень і перемог. У цей святковий день я закликаю кожного українця з гордістю підняти державний прапор над своїм будинком. Будемо любити і шанувати його, захищати як найвищий скарб нації. Слава Україні!
***
Шановні українці! Від усієї душі вітаю вас з Днем державного прапора України! Прапор – це наша незалежність, наш дух, честь і наша слава. З синьо-жовтим прапором ми добилися незалежності і відновили власну державу. Це свято встановлено на честь багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України. Закликаю вас берегти стяг як важливу національну святиню. Ще раз зі святом вас любі!
***
Дорогі земляки! У цей знаменний день, бажаю всім вам миру і щастя, здоров'я і благополуччя! Зробимо все можливе, щоб наші діти зберегли до державного прапору святе і шанобливе ставлення. Нехай всі вони виростуть гідними громадянами нашої Батьківщини – України!
Офіційні привітання з Днем прапора України
***
Шановні співвітчизники! Вітаю вас з Днем державного прапора України. Головні символи нашої країни – це історія і майбутнє української держави, втілення ідеї національної єдності, найважливіші атрибути суверенітету і незалежності Вітчизни. Волею народу прапор став духовною святинею, яка відображає вікові традиції, моральні цінності, кращі якості і риси характеру українців. У прапорі повною мірою втілена гідність суспільно-політичного ладу, націленого на побудову сильної та процвітаючої України – держави для народу. У цей святковий день бажаю вам міцного здоров'я, благополуччя і успіхів. Нехай ваші будинки будуть наповнені радістю і щастям!
***
Шановні колеги! Прийміть сердечні вітання з Днем державного прапора України! Наш прапор став не просто одним з найважливіших державних символів України, але і символом нового – демократичного – етапу її розвитку, символом прагнення до свободи і процвітання. День українського прапора – свято справжніх патріотів, усіх, хто усвідомлює свою відповідальність за власну країну, пишається її історією, чесно трудиться в ім'я майбутнього України. У цей святковий день бажаємо вам, щастя, благополучного життя, міцного здоров'я!
Читайте також: День Незалежності 2018: програма заходів у містах України
***
Дорогі українці! Вітаємо вас з національним святом – Днем державного прапора України! Сьогодні український стяг уособлює минуле, сьогодення і майбутнє громадян нашої країни. Ми впевнені, що кожен житель нашої України, бачачи український прапор, відчуває почуття гордості за свою велику Батьківщину і за свій народ!
***
Дорогі співвітчизники! Сердечно вітаю вас з Днем державного прапора України. Наш прапор по праву уособлює суверенітет нашої країни, стверджує, що український народ – господар на своїй землі і йому вирішувати, як краще облаштувати свій будинок, якою дорогою йти. В ньому відображена славна багатовікова історія України, наповнена сторінками мужності і героїзму в часи важких випробувань і великих звершень.
Тож бажаю вам в цей святковий день успіхів у розбудові нашої української держави, а також карпатського здоров’я, та великого щастя!
Красиві привітання з Днем прапора у прозі
Привітання з Днем прапора у віршах
День Державного прапора відзначаємо,
Пишається Україна прапором, це всі ми знаємо.
Ми вітаємо дорогу Україну нашу,
Квітни, танцюй і співай, і ставай все красивішою!
Ми бажаємо українцям удачі й перемог,
Щоб не було проблем і багато бід.
Бажаємо Україні милій процвітати,
Та багато радості пізнати.
***
Блакитне небо України
І стигла пшениця під ним,
Це поєднання – святе,
В серці ми збережемо навіки.
Якщо ти будеш в країні далекій,
І побачиш український прапор,
Згадай Дніпро – могутній і широкий,
І хліба розкіш в полях.
Нехай майорить прапор в країні вільній,
Буде мир і Божа благодать,
Влада стане справді народною,
Україна буде процвітати!
***
З Днем прапора України
Поспішаю привітати всіх,
Побажати здоров’я,
Щастя, радості, сміху.
Хай підуть нещастя
Подалі з країни,
Адже бурі і негоди
Нам зовсім не потрібні!
Привітання з Днем прапора українською мовою
Читайте також: Афіша подій на серпень у Києві: незабутні концерти ОЕ, Die Antwoord та Imagine Dragons
***
Яке патріотичне це свято –
Прапора України день!
Громадян всієї країни я вітаю,
Не впаде нехай на їхні обличчя тінь.
Хай країна росте і процвітає,
Будуть жителі щасливими завжди,
Хай радість і надія прибувають,
Втечуть вдалину печалі і біди.
***
Що може для народу бути важливіше,
зберегти честь прапора крізь століття?
І нехай віхи історії країни столітньої
Теж знайдуть місця під прапором назавжди.
У нашому прапорі – вся душа народу,
Його тепло в найкрасивіших тонах,
Тут дихає наша українська природа,
Тут чари, що не розкрити в словах.
І золото полів країни безбережної,
кожен колос – нами він вирощений,
І половина – із кольором неба ніжним, –
Під нашим прапором наш народ благословенний!
Віршовані привітання з Днем прапора України
***
Зійшлися на українському прапорі
Два кольори – символи країни,
Ось сонця жовтий промінь іскриться,
У краю блакитний хвилі,
І золото полів вільно
Розкинулося під бірюзою
Небес, що Господеві до вподоби,
Своєю прозорою чистотою.
Наше багатство – праця важка,
Чистої природи краса,
Світ золотої вечірньої зірки,
Та ранку чиста роса!
***
Це прапор – вільної країни,
Це прапор – міста і села,
Це стяг моєї Батьківщини,
І в ньому вічності добра.
Він майорить, як синє небо,
Безхмарний – символ добра,
А жовтий – золоте колосся,
Відбиток віри та тепла.
І він, величиться над нами,
Показуючи вірний шлях,
Блакитним й жовтим кольорами,
На небі й на своїх полях.
Читайте також: Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, що вас здивують
***
Стигла нива, небо синє –
Ніде ні хмарини.
То картина особлива –
Прапор України.
Працю й мир символізує
Цей шедевр художній,
Світ реальний, що існує –
Зрозуміє кожний.
Це просте і зрозуміле
Не вмре, не загине.
Світе тихий, краю милий!
Моя Україно!
Доля гіркою бувала:
Й вороги, й братове
Нам нав’язували гасла
Хижості та крові.
Пронесімо ж прапор мирний
Гідно і завзято,
Україні рідній вірність
Збережімо свято!
Привітання з Днем прапора у віршах
Читайте також: Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
**
Державний прапор України –
Це стяг із двох подовжніх смуг.
Він символ вільної людини,
У ньому український дух!
У синім – небо Батьківщини,
Його безкрайність і блакить,
І вище нього, Україно,
Хай пісня нації летить!
У жовтім кольорі – колосся,
Багатство нашої землі.
Щоб у достатку всім жилося,
І в люднім місті, і в селі.
Нехай він нас завжди єднає,
Його із гордістю несуть.
А світ, побачивши, впізнає:
Під стягом Українці йдуть!
Редакція 24 каналу приєднується до привітань із Днем прапора України!