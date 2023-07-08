Привітав Залужного та помолився з Варфоломієм: Зеленський підбив підсумки 500 дня війни
Джерело:Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський пізно ввечері 8 липня розповів, як пройшов його день. Зокрема, він був у Львові.
Сьогодні – День народження Валерія Залужного. Глава держави привітав головнокомандувача ЗСУ зі святом.
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Зеленський підбив підсумки дня
Президент зазначив, що добіг кінця цей дуже насичений день.
За сьогодні із самого ранку встиг заслухати доповіді з фронту, привітати Головнокомандувача Залужного з Днем народження. Потім – молебень із Його Всесвятістю Патріархом Варфоломієм за жертвами війни,
– зазначив український лідер.
Також відбулися:
- безпекові переговори з партнерами – прем'єр-міністрами Нідерландів і Португалії,
- зустріч з українськими героями – захисниками Маріуполя й "Азовсталі".
"Повернули їх додому. Представив нового командувача Національної гвардії. Та поіменно вшанував усіх героїв цієї війни – нашої повномасштабної оборони, усіх тих, про чию відвагу зараз можна говорити", – заявив глава держави.
На завершення він вирушив у Львів, де відбувся спільний молебень за перемогу, наших воїнів та державу.
"Дякую всім, хто б'ється заради України! Дякую всім, хто захищає українців та наближає нашу перемогу!" – підсумував Зеленський.
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Візит Зеленського до Туреччини: коротко
- В адміністрації президента Туреччини 7 липня анонсували візит Володимира Зеленського. Президент України прибув до Стамбула вночі.
- У рамках візиту відбулося підписання угоди про співпрацю в оборонній сфері. Мовиться про виробництво БпЛА, дослідження, а також розробки в галузі автономних систем, космосу та інших технологічних секторах стратегічних галузей промисловості двох країн.
- Турецький лідер Реджеп Ердоган підтримав територіальну цілість нашої держави та заявив, що Україна має право бути членом НАТО. Такі слова викликали неабияке обурення у Росії, оскільки Москва вважає Стамбул своїм "другом".
- Також Кремль обурило повернення командирів оборони Маріуполя в Україну. Там почали волати про порушення домовленостей.