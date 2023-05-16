Депутатів у Росії зневажають, вони розхідний матеріал, – ексагент КДБ про погрози вагнерівців

Найманці ПВК "Вагнера", які воюють під Бахмутом, записали гнівне відео на адресу російських депутатів. Вони погрожують прийти на Червону площу і розправитися з ними.

Мовляв, це усе "заради народу". Річ у тім, що на всьому пострадянському просторі депутати – це істоти, які поваги не викликали, не викликають, і є великий сумнів, що коли-небудь викличуть. Про це 24 Каналу сказав колишній співробітник служби зовнішньої розвідки КДБ Олександр Зеленько.

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Ніхто про них не шкодуватиме

На думку Зеленька, Владімір Путін навряд чи дуже береже депутатів держдуми. Вони – лише розхідний матеріал. Це непотріб, який потихеньку краде і створює зовнішні ознаки демократичності влади.

Населення їх зневажає. Хто гостріший на язик, може сказати, куди їм йти. Якщо з будь-ким з них щось зроблять, ніхто не жалкуватиме, крім інших депутатів,

– відзначив ексспівробітник КДБ.

Вагнерівці починають відчувати себе такою собі лейб-гвардією. Новий наступник стає все більше схожий на нового царя, і його гвардія має право вголос говорити те, що думає пересічний росіянин.

Це перевага. Це їм лестить. Це їм подобається. Це дзвіночок тим, хто думав, що процеси будуть йти досить повільно. Ні, повільно не буде. Буде швидко. Будь-яка війна пришвидшує соціальні процеси,

– запевнив Зеленько.

Якщо Євгєній Пригожин таки прийде, зрозуміло, що ніякої думи не буде. Усіх депутатів розженуть. "На них спустять зло й усі свої претензії пересічні росіяни. Власне, їх і заводили для того, щоб у будь-який форс-мажор на них спустити пар", – підкреслив Зеленько.

Таким чином у Пригожина шанси дуже зростають. Пересічні росіяни бачать, що вагнерівці, які вголос говорять, як вони розправляться з депутатами парламенту – це "свої рєбята". Вони одразу вселяють і повагу, і делегування функцій.

"Зрозуміло, що охороняти парламент ніхто не буде, тому ці погрози дуже реальні. Жоден дурень жертвувати своїм життям чи здоров'ям заради існування будь-якого депутата не стане. Тому узурпація влади Пригожиним стає надзвичайно реалістичною перспективою", – підсумував Олександр Зеленько.

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