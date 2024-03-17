Сотні тисяч людей: де криється найефективніший ресурс боротьби проти Путіна

Військовий злочинець Владімір Путін та його оточення робить все, аби приглушити будь-який голос народу всередині своєї країни. Скільки б російські опозиціонери з-за кордону не закликали на мирні акції та протести росіян, це жодним чином не вплине на кремлівський режим.

Про це 24 Каналу розповів політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. Він переконаний, що Росія має протестний ресурс, але він повинен бути зі зброєю.

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Боротьба має бути зі зброєю

"Путінський режим веде злочинну війну і мирними методами боротися з ним зовсім немає сенсу", – наголосив Ейдман.

Усі, хто без зброї в руках намагається подолати Путіна, зрештою закінчують одним – загибеллю. Злочинці розуміють лише мову сили, тому тільки за силовим спротивом путінському режиму буде майбутнє, переконаний політолог.

Я не виключаю, що не дай Боже, якщо війна затягнеться, в складі Збройних Сил України з'являться більш потужні підрозділи російських добровольців, така собі "армія вільної Росії", яка воюватиме проти путінської агресії,

– припустив Ейдман.

Хто може приєднатися до добровольців

Зараз добровольці продовжують бойові дії в прикордонних населених пунктах Росії. Однак ресурсне їхнє підсилення варто шукати не там, а в еміграції, вважає соціолог. Адже за час повномасштабної війни проти України за кордон виїхало близько мільйона росіян.

Я думаю, що є сотні тисяч молодих чоловіків, які можуть воювати і я гадаю, що це і є ресурсом для армії звільнення Росії. Цей ресурс може бути реалізований, люди можуть додатися до такої армії, але не вистачає активності та волі лідерів еміграції,

– зауважив Ейдман.

Цим людям давно вже варто переходити від "вегетаріанських" методів, на кшталт акцій "опівдні проти Путіна". Адже жодного результату мирні акції не матимуть, тому прийде час і більше людей, які хочуть протистояти Путіну, зрозуміють, що єдиний реальний метод боротьби з ним – це силовий спротив. І добровольчі формування росіян неодмінно будуть розширюватися.

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