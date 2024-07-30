Приємна новина: чи вимикатимуть світло в Україні 31 липня

В Укренерго повідомили радісний прогноз на 31 липня. Відключень світла у цей день не буде у всіх областях.

Зазначимо, що 30 липня в Україні також не вимикають електроенергію. Це перший день за цілий липень, коли графіки не застосовуються.

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Відключення світла

У середу, 31 липня, відключення світла по Україні не прогнозуються.

При зміні ситуації в енергосистемі – про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково. Користуйтесь, будь ласка, потужними електроприладами з 11:00 до 15:00,

– написали в Укренерго.

Енергетики зазначали, що за умов відсутності масованих атак, упродовж серпня – жовтня таких днів буде більше, або нетривалі обмеження будуть лише у вечірні години. Причиною покращення ситуації є збільшення енергії в системі завдяки виходу з ремонту двох блоків на АЕС. Також зменшилося споживання через похолодання.

Оперативно про відключення світла в Україні й зміни читайте у

Наразі триває активна підготовка енергосистеми до осінньо-зимового періоду. Держава шукає альтернативні джерела енергії.