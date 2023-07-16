"Путін Шредінгера": у ПАР розповіли, чи приїде лідер Росії на саміт БРІКС

Владімір Путін опинився у скрутному становищі: з одного боку диктатор не визнає ордер на його арешт, а з іншого – боїться через ордер покидати Росію. Через це у ПАР не знають, чи наважиться диктатор приїхати в їхню країну на саміт БРІКС, що загрожує йому затриманням.

Генеральний секретар правлячої партії ПАР Фікіле Мбалула розповів, що Путін офіційно не підтвердив, що приїде на саміт БРІКС у Південну Африку. Уся проблема полягає у видачі МКС ордеру на арешт глави російської держави.

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ПАР не отримала офіційного підтвердження про те, чи приїде Путін

Мбалула натякнув Путіну, що йому не варто їхати на саміт. Зокрема, він сказав, що ПАР є членом МКС, а тому "розуміє свої зобов'язання, які на неї покладаються".

Попри те, що Росія саботує продовження "зернової угоди", що своєю чергою створює продовольчу кризу, уряд ПАР все одно працює над вирішенням ситуації.

Натомість представник ПАР бідкається на міжнародні організації, мовляв, Південна Африка має переглянути свою участь у них.

"Крім того, Південна Африка має розглянути або відкликання, або зміну наших зобов'язань перед деякими міжнародними установами, які не служать нашим національним інтересам", – сказав він.

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