Чи приїде Трамп 9 травня в Москву до Путіна: що сказали в Кремлі
- Пєсков прокоментував можливість участі президента США Дональд Трампа у заходах 9 травня у Москві.
- Прессекретар Путіна сказав, що про приїзд Трампа 9 травня не йдеться.
В Москві цьогоріч заплановані заходи на 9 травня. В Кремлі прокоментували можливість приїзду лідера США Дональда Трампа в російську столицю в цей день.
Так, чи чекає Путін Трампа на 9 травня в Москві, відповів Пєсков. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пабліки, які цитують речника Кремля.
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Чи приїде Трамп 9 травня у Москву
Посіпака Путіна прокоментували можливість участі президента США Дональд Трампа у заходах 9 травня у Москві.
У відповідь на запитання Пєсков сказав, що "про приїзд Трампа 9 травня до Москви не йдеться".
До слова сам Трамп ще в лютому цього року спростував інформацію, яку поширювали ЗМІ про свій запланований візит до Москви 9 травня.
Нагадаємо, що вже давніше Путін почав збирати своїх "друзів" на черговий парад 9 травня. Відомо, що очільник словацького уряду відкинув заклик глави дипломатії ЄС Каї Каллас до європейських лідерів не відвідувати Москву 9 травня. Так, Роберт Фіцо підтвердив, що точно планує приїхати до російської столиці.
Зазначимо, що Кая Каллас 14 квітня закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві 9 травня, натомість продемонструвати солідарність з Україною.
Компанію для Фіцо складе ще кілька лідерів, про що писали пропагандистські ЗМІ. Ідеться про президента Сербії Александара Вучича. Зміцнювати російсько-бразильські відносини 9 травня планує й президент південноамериканської країни Луїс Інасіу Лула да Сілва.