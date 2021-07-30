Приїхали за Чаусом: спецназ НАБУ заблокував виїзд з будівлі СБУ

Біля Центрального управління СБУ в Києві помітили автомобіль зі спецпризначенцями Національного антикорупційного бюро. Ймовірно, вони приїхали за Миколою Чаусом.

Як повідомили джерела 24 каналу, мовиться про будівлю СБУ, розташовану на вулиці Володимирській, 33. Автомобіль НАБУ заблокував в'їзд та виїзд з неї.

Важливо Чауса знайшли в одному з сіл на Вінниччині: фото

Спецназ НАБУ проти спецслужби – таке відбувається вперше

Ймовірно, що всередині перебуває колишній суддя, якого сьогодні, 30 липня, знайшли у Вінницькій області. Станом на 19:40 спецназ НАБУ продовжував блокувати виїзди з Володимирської. Втім, на штурм ніхто не йшов, адже в такому випадку бійці "Альфи" мали б відкривати вогонь на ураження. Зазначимо, що це вперше спецпризначенців вирішили задіяти проти спецслужби.

Раніше журналіст та головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов на своїй фейсбук-сторінці написав, що співробітники СБУ нібито відбили Чауса у поліції й вивезли його у невідомому напрямку.



Ворота перед будівлею заблоковані / Фото 24 каналу

Що відбувається біля будівлі СБУ: дивіться відео

Ситуація поблизу будівлі, в якій може перебувати Чаус: дивіться відео

Як пише "Цензор.НЕТ", детективи бюро виявили автомобіль, на якому Чауса вивезли співробітники СБУ. За даними видання, операцію із захоплення колишнього судді здійснювали під командуванням спецпідрозділу "Альфа".

Що заявляли у НАБУ

Раніше у Національному антикорупційному бюро закликало колег-правоохоронців дотримуватися закону щодо підозрюваного колишнього судді Миколи Чауса.

Згідно з процесуальним кодексом, при затриманні чи оголошенні підозри правоохоронці мають перевірити, оголошена особа в розшук чи ні. Якщо так, відомства повинні узгоджувати свої дії. Конкретно у цьому випадку НАБУ, ймовірно, має бути "першопрохідцями".

У НАБУ заявили, що за інформацією, якою вони володіють, правоохоронці затримали підозрюваного, проте на зв'язок з їхніми детективами не виходили. Тож їх закликали дотримуватися закону й передати Чауса уповноваженим представникам бюро.

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