Приїхало 90 курильських, половина відмовилася, один загубився: нове перехоплення розмови росіян

Шалені втрати та відсутність результату завдали сильного удару по бойовому духу окупантів. До них нарешті почало доходити, що обмінювати можливість вкрасти пралку на життя трішки невигідно.

Російські окупанти мають дуже великі проблеми із поповненням своїх втрат. Набір нового "гарматного м'яса" провалюється, а ті, кого таки вдається затягнути в армію, відмовляються воювати проти України через страх втратити життя або ж стати калікою.

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Окупанти втікають і відмовляються воювати

Наші розвідники змогли перехопити чергову розмову двох російських окупантів. Як свідчать їхні розповіді, бойовий дух росіян приблизно на тому ж рівні, що і їхні перспективи на світле майбутнє, а турбуватися про тих, хто зміг вижити та відбувся пораненням, ніхто не збирається.

Відмовники з Курилів

Один з окупантів розповів про те, що вже кілька днів не можуть знайти товариша, який побіг "не в той ліс". Вони припускають, що він вже у списку "хороших росіян". Окрім того, новоприбуле підкріплення не збирається лізти на "подвиги" та уникає участі у бойових діях.

Ми їх відвели 10 людей. І вони мали заходити за танками. А Кирилов трохи не в той ліс побіг. І ще двоє. У нас приїхало 90 людей курильських. Вони тут в шоці. Сьогодні половина відмовилася,

– розповів один з окупантів.

Відсутність лікування поранених

Його співрозмовник додав, що "зараз так буде всюди", адже помирати ніхто не хоче, а інших перспектив у росіян немає. Що стосується його самого, то йому вдалося відбутися контузією, але ставити його на ноги ніхто не збирається.

"То під Бєлгородом, то в Пітері. Зараз під Нижнім Новгородом. Контузія. Вуха дзвенять, тиск. На два вуха оглух. Лежимо в госпіталі, не лікують. Взагалі всім байдуже. Он, в Пітері наче академія військово-медична, два дні там пробув. Тільки кров там взяли, антибіотики поставили, КТ зробили і все. Більше нічого. Ніякого лікування", – розповів росіянин.

Війна Росії проти України: останні новини

Контрнаступ ЗСУ на Півдні проходить вдало. Нашим воїнам вдається вибивати ворога з Миколаївської області.

Росіяни укріпили свої позиції на острові Зміїний. Таким чином вони облаштовують плацдарм для того, щоб завдати удару по Одесі.

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