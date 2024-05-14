Призначення Бєлоусова – нестандартне рішення: Фейгін відреагував на зміни в Кремлі
У російській владі відбулася одна з найбільших перестановок за останні десятиліття. Владімір Путін вирішив відсторонити з посади міністра оборони Сєргєя Шойгу та призначити на його місце Андрєя Бєлоусова.
Які сподівання на новопризначеного очільника міноборони покладає Кремль, розповів 24 Каналу російський правозахисник Марк Фейгін. Зазначимо, Шойгу посунув з посади секретаря Радбезу Ніколая Патрушева.
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Яку проблему повинен розв'язати Бєлоусов
На думку Фейгіна, нині для Шойгу немає небезпеки. Його перемістили по горизонталі, що є стандартним рішення для російських апаратних правил.
Проте призначення міністром оборони Бєлоусова – це не цілком стандартно, тому що людина цивільна й взагалі не має ніякого досвіду взаємодії з силовими структурами.
Це може свідчити про те, що є проблема, яку Кремль намагається розв'язати, оскільки найвразливіше місце – налагодження воєнного виробництва для цілей так званої "сво" та мінімізація корупції у частині військових закупівель,
– мовив російський правозахисник.
Кремль намагається розв'язувати наявні проблеми, зокрема з фінансуванням, забезпеченням, військовими закупівлями та виробництвом. Найімовірніше, Бєлоусова призначили на подолання цих проблем, адже Шойгу не справлявся.
Наряд чи зміниться суть системи, адже корупція є системною складовою частини функціонування державного механізму. Не важливо хто буде міністром оборони – це не зміниться,
– зазначив Фейгін.
Бєлоусов, який працював в уряді віцепрем'єром, має забезпечити безперебійне фінансування і виробництво. Красти однаково будуть, але, можливо, не до нуля розкрадатимуть.
Рокіровка в Кремлі: що відомо
- Російський президент звільнив з посади міністра оборони країни-агресора Сєргєя Шойгу та призначив на нову – секретарем Радбезу замість Ніколая Патрушева, який обіймав цю посаду 16 років.
- На сайті Кремля написано, що Путін підписав накази про звільнення Ніколая Патрушева з посади секретаря Ради безпеки Росії "у зв'язку з переходом на іншу роботу". Проте наразі невідомо, яку посаду обійматиме Патрушев.
- Новим міністром оборони Росії стане цивільний Андрєй Бєлоусов. Зазначимо, що остаточне рішення буде 13 – 14 травня.
- Рупор диктатора Дмітрій прокоментував призначення економіста очільником міноборони. За його словами, мовляв, треба впроваджувати інновації та бути відкритими для передових ідей.