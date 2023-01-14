Герасимов замість Суровікіна: у Повітряних силах відповіли, чи зміниться тактика обстрілів

Новим командувачем вторгнення в Україну став Валєрій Гєрасімов. У Повітряних силах розповіли, чи варто готуватися до зміни тактики обстрілів.

Юрій Ігнат – речник командування Повітряних сил ЗСУ – в ефірі телемарафону розповів, що виконання стратегічного задуму залежить не від однієї людини. Байдуже: Сєргєй Суровікін чи Валєрій Гєрасімов командує вторгненням, Росія все одно хоче знищити критичну інфраструктуру України.

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Ігнат наголосив, що плани кремлівського режиму – зрозумілі. Країна-терористка намагається залишити Україну без світла, бо не знає, що ще їй зробити.

Росія атакувала Україну 14 січня

Російські окупанти вранці 14 січня атакували Київ ракетами. Вибухи пролунали ще до оголошення тривоги. Віталій Кличко повідомив, що російські окупанти атакували Дніпровський район. Згодом мер української столиці повідомив, що уламки ракети впали у Голосіївському районі.

Окрім того, ворог влучив у житлову забудову у селі Копилів.