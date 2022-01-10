Призначення Гризлова послом Росії в Білорусі може бути фінальною фазою анексії, – експерт

На початку грудня Держдума підтримала кандидатуру Бориса Гризлова на посаду посла у Білорусі. Експерти кажуть, що це підкреслює доктрину Росії щодо відновлення СРСР.

Про це написав позаштатний старший науковий співробітник Євразійського центру Atlantic Council Браян Вітмор. Експерт зазначив, що останнім часом посли Росії в Білорусі працювали недовго.

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Ексофіцер КДБ побув на посаді посла менше ніж рік

Колишній офіцер КДБ Михайло Бабич пробув на цій посаді менше ніж рік. Його підхід, каже Вітмор, був контрпродуктивним для Москви.

Його деспотичний підхід до утримання Білорусі на орбіті Москви та його відкрите потурання прокремлівським фігурам у країні виявилися на той час контрпродуктивними відповідно до мети Росії,

– зазначив Вітмор.

Після Бабіча послом став Дмитро Мезенцев, а згодом Євген Лук'янов. Гризлов, таким чином, стане четвертим послом за останні 4 роки.

Гризлов – дуже близький до Путіна

Згідно з повідомленням ЗМІ, навіть на посаді посла Гризлов залишиться керівником російської делегації в Тристоронній контактній групі.

За інформацією Вітмора, Гризлов – дуже близький до президента Путіна. Також він – друг та однокласник секретаря Радбезу Миколи Патрушева.

Це (призначення Гризлова – 24 канал) свідчить про те, що кремлівська політика м'якої анексії в Білорусі досягла критичної точки, якщо не самого ендшпіля,

– сказав співробітник Atlantic Council.

Окрім того, залишається можливість використання Путіним Білорусі, як плацдарму для вторгнення в Україну. Про це свідчать часті військові навчання, будівництво баз та постійна ротація військ.

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Що відомо про створення Союзної держави Білорусі та Росії:

Президент Росії Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко домовились про створення Союзної держави.

Таке рішення ухвалили під час зустрічі у вересні 2021 року.

Політики узгодили 28 союзних програм.

Сторони підписали проєкт ще у 1999 році, проте досі він не був втілений.

Про те, як Лукашенко продав Білорусь Путіну, у WTF: