Призначення Резнікова міністром оборони може стати сигналом для Росії і Заходу

Найімовірніше, у Кабінеті Міністрів відбудуться зміни. Цього тижня на засіданні фракції "слуги" мають намір обговорити відставку 4 міністрів і призначення одного.

Мовиться про звільнення віцепрем'єра Олега Уруського, міністра екології Романа Абрамовського (який, до речі, вже написав заяву за власним бажанням). Також – міністра оборони Андрія Тарана (чутки про це ходили вже давно) і міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

До теми Міністром оборони стане Резніков, а главою Мінреінтеграції – Верещук, – "Слуга народу"

Але не встигли ми подумати: "А його за що?", як одразу з'явилась інша інформація про те, що знімають Резнікова, щоб призначити його "новим Тараном", тобто новим міністром оборони.

Дійсно інформація щодо пана Резнікова відповідає дійсності. У нас було засідання малої фракції і ми отримали підтвердження. Я вважаю його дуже хорошим фахівцем,

– наголосила "слуга народу" Євгенія Кравчук.

Ба більше, напевно кожен фахівець буде хорошим після Тарана, бо гіршим за нього бути просто неможливо.

Гірше, ніж зараз робить пан Таран, зробити неможливо. Це людина, яка навіть не може свої думки зв'язно висловлювати. Тому сподіваюсь, що з паном Резніковим буде краща ситуація. Є надія. Але все залежить ще й від того, які йому ставитимуть завдання. Юрій Бутусов Редактор видання "Цензор.НЕТ"

Це, до речі, думка не лише Бутусова, а й колишніх народних депутатів. "Таран провалив все: комунікації, оборонне замовлення", – вважає екснардеп Юрій Кармазін.

Нинішні депутати також так вважають. "Щодо Тарана це, звісно, питання до профільного комітету більше. Але те, що ми чуємо і бачимо, можна покращити у Збройних силах. Пригадайте хоча б той конфлікт між Генштабом та вищим керівництвом ЗС і міністром оборони", – сказав нардеп Павло Фролов.

Детальніше Працювати гірше, ніж Таран, неможливо, – Бутусов оцінив Резнікова як міністра оборони

Таран відкладав судний день

Після цієї сварки головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак своїм місцем відразу поступився наступнику. Тарану навпаки весь цей час за дивним збігом обставин вдавалося відкладати судний день.

Можливо, знову ж таки за чутками, тому що він є людиною з оточення Андрія Єрмака. А, можливо, тому, що не було гідної кандидатури на заміну.

Бо щоб там не казали, а місце міністра оборони в країні, яка перебуває у стані війни, не таке тепленьке, комфортне та зручне, як здається на перший погляд.



Таран відкладав судний день / Фото пресслужби Міноборони

Це місце насамперед потребує навіть не кадрового військового, а кмітливого управлінця. Не спішіть кидати в мене каміння. Спробую пояснити, що маю на увазі.

Триголове управління армією

Наразі ми маємо (без прив'язки до асоціацій) триголове управління армією, на чолі якого стоїть президент як головнокомандувач.

Далі, по праву руку від нього, очільник Збройних сил, який безпосередньо керує армією. А по ліву руку – міністр оборони, який відповідає за вчасні виплати військовим, за вчасне оборонне замовлення тощо.

Міністр – це цивільна людина. Основне завдання Міністерства оборони – це забезпечувати, щоб зробили всі закупівлі. Це більше менеджмент. Водночас військовою справою має займатися Генштаб,

– пояснила Євгенія Кравчук.

Тому призначення Олексія Резнікова як дипломата (який довгий час був перемовником у Тристоронній контактній групі) на цю посаду можна розцінювати:

по-перше, як посил насамперед нашим західним партнерам і не партнерам з Росії, що ми – за переговори і за мирне врегулювання військових дій;

по-друге, не секрет, що Резніков – кадр досвідчений. Він юрист, адвокат і людина, яка в силу інтелектуального бекграунду і хороших зв'язків з різними політичними групами зорієнтується ситуацією, куди б ви його не призначили.

"Я знаю Резнікова. Він надзвичайно професійний, патріотичний, який має досвіду стільки, що він замінив би Шмигаля", – зауважив Кармазін.



Резніков не подобається російському лобі / Фото "РБК-Україна"

За його словами, інше питання, що Резніков не подобається російському лобі, ні іншим. Водночас і Резніков, і Ірина Верещук сильніші за нинішнього міністра

Верещук також довгий час пророкували цю посаду. Вона зауважувала , що звичайно погодилася б стати міністеркою оборони.

Водночас поки їй "світить" лише місце Резнікова – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Утім, як бачимо, і це не погана кар'єрна сходинка, якщо себе на ній зарекомендувати, як це зробив Резніков.

Водночас треба розуміти, що "на кону". Бо якщо не вийде, як у Резнікова, то можна втратити і мандат нардепа, і міністерську посаду.



Верещук "не світить" місце Тарана / Фото 24 каналу

Діятиму на випередження. В очікуванні, що мені може "прилетіти" запитання, що ж зробив Резніков на посаді такого, щоб його підвищувати, відповідаю.

По-перше, ви маєте розуміти, що зробити щось на краще для людей, які залишились за межею, зараз дуже важко. Оскільки, відповідно до міжнародного законодавства, окремі райони Донецької та Луганської областей перебувають під ефективним контролем Росії.

Вони не мають права писати окуповані, тому називають це інакшими словами "ефективний контроль", тобто Росія там повністю контролює ситуацію.

Тому зробити на тій території щось корисне йому би просто не дозволили. Пригадайте хоча б, як Росія блокувала відкриття нових пунктів пропуску з тієї сторони, звинувачуючи у всьому Україну. Утім щось нам таки точно вдалося.

Дуже багато зробили. Нагадую, що наразі Україна хоче відкрити пропускні пункти на території, близькій до лінії розмежування з Кримом та Донбасом. А Росія протестує, щоб ми могли їх відкрити. Валерій Димов Політолог

Не треба забувати що на восьмому році війни (саме при Резнікові) у нас нарешті ухвалили стратегію реінтеграції тимчасово окупованих територій. Також – відбулася перша Кримська платформа.

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Тому, думаю, ці плюсики ми можемо записати і у його здобутки. Від себе додам, що сам Резніков про своє призначення поки не говорить – чи то справи приймає, чи то боїться зурочити. Тож, по факту, все, що нам залишається, це чекати на розгляд кадрових питань у залі.