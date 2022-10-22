Що для Путіна означає призначення Суровікіна та чому його "вивели" в медіа: пояснення Яковенка

Впродовж майже 8 місяців Путін не хотів показувати людину, яка керує "спецоперацією" в Україні. Тепер у російського тероризму з'явилося гідне обличчя – генерал Сєргєй Суровікін.

Таким чином Путін визнає свою поразку. Про це 24 каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Чому Путін "вивів" Суровікіна з тіні

Як зауважує журналіст, у разі поразки України, на яку так розраховував Путін, головнокомандувач російською армією став би "маршалом перемоги", як свого часу став Гєоргій Жуков. Тоді у політичного керівництва Радянського Союзу виникла проблема – його потрібно було кудись дівати, адже це надто серйозна фігура. Його так би мовити "засунули" – зробили командувачем Одеського воєнного округу. З усією повагою до Одеси, наголошує Яковенко, але це доволі другорядна посада.

Путін розумів, що у випадку перемоги головнокомандувач Збройними силами Росії – це конкурент. Тому така людина впродовж тривалого часу не призначалася, мали місце якісь нечіткі призначення, було незрозуміло, хто керує. А коли Росія зазнає поразки – що абсолютно очевидно – це призначення зрозуміле,

– запевняє журналіст.

Це людина на прізвисько "сирійський м'ясник" або "генерал армагедон". Уся біографія Суровікіна демонструє, що він існує для того, аби виконувати найжахливіші накази – спершу вбивство мирних громадян у Москві, що зробило його знаменитим, згодом знищення людей у Сирії, а зараз – удари по критичній інфраструктурі України й вбивство цивільних українців.

Як військовий він – нуль. Але він терорист. Це свідчить про те, що Путін визнав поразку у війні, а перейшов до асиметричної відповіді – терору,

– відзначив Ігор Яковенко.

На його думку, Суровікін є найбільш вдалим виконавцем цієї ролі. Навряд у Росії можна було знайти генерала, який краще відповідає путінським вимогам.

Гюльчатай відкрила обличчя. З'ясувалося, що він вміє говорити, щоправда, робить це погано – не членороздільно, нічого особливого він не сказав. Він сказав, що "ситуація непроста". Усі ж думали, що вона проста, а виявляється от непроста. Треба приймати "складні рішення" – усі думали, що легко, а виявляється буде важко,

– підкреслив російський опозиційний журналіст.

Обраний генерал, додає Яковенко, готовий виконати будь-який наказ, в тому числі – найзлочинніший. Так, окрім ударів по об'єктах критичної інфраструктури, Росія може вдатися до знищення Каховської ГЕС та затоплення 80 населених пунктів України разом з жителями, включно з Херсоном.

"Я не говорю, що це обов'язково відбудеться, але загроза така є. Суровікін – це та людина, яка може здійснити такий злочин. Цим і пояснюється його призначення після 8 місяців війни. Тепер у неї є обличчя. Обличчя, цілком адекватне цій війні – це не війна, це тероризм", – підсумував Ігор Яковенко.

Що означають заяви Суровікіна про "складні" рішення: думки експертів

Головнокомандувач російськими військами в Україні Сєргєй Суровікін анонсував "непрості рішення" щодо Херсона. Журналіст Іван Яковина вважає, що може йтися навіть про ядерну зброю.

На думку російського правозахисника Марка Фейгіна, зважаючи на те, що росіяни оголосили "евакуацію" населення на лівий берег, і хочуть перемістити туди десятки тисяч людей, окупанти можуть почати активно знищувати населені пункти правобережжя.

Який підтекст закладав Суровікін – можемо лише здогадуватися. Як стверджує російський опозиціонер Геннадій Гудков, цілком ймовірно, що росіяни готуються до чергового "жесту добро волі", а отже – залишать Херсон.

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