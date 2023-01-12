Кремль підтвердив провал своєї армії під Бахмутом
Джерело:Сергій Марченко
Заміна Суровікіна – не перестановка ліжок у борделі. Це ва-банк. І тут немає нічого веселого.
Герасимову буде складно на новій посаді
Герасимов – найбільш грамотний російський воєначальник. Було б значно краще мати опонентом де*іла Суровікіна, який в голову тільки їсть і кругом пхає тупих вагнерівців Пригожина.
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З хорошого – Герасимову буде тяжко одночасно тягнути й тактику оперативного керівництва військами, й стратегію війни.
Це призначення – підтвердження провалу російської армії під Бахмутом.
ЗМУ зможуть повернути Бахмут, так само як Ізюм
Навіть, якщо ціною надзусиль і десятків тисяч мертвих мавп, вони продавлять Бахмут, то ЗСУ відійдуть на рубіж Слов'янськ – Краматорськ, який буде ще складніше взяти.
Коли настане час, ЗСУ повернуть той Бахмут за кілька днів. Як повернули Ізюм, Лиман, Балаклію, об які росіяни билися довго і нудно.
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Головне про заміну у російському командуванні
- 11 січня Сєргєя Суровікіна звільнили з посади командувача об'єднаного угруповання військ в Україні. На його місце призначили начальника генштабу Валєрія Герасимова.
- На такі кадрові зміни відреагували у розвідці Великої Британії. Відомство поставилося до цього скептично.
- Росіяни зміні командувача не зраділи. Вони не вірять у "таланти" Герасимова.