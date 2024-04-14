Чи депортуватимуть чоловіків призовного віку з-за кордону: у Раді поставили крапку
Джерело:Радіо Свобода
На початку року іноземні ЗМІ писали про те, що в Україні розглядають механізми повернення чоловіків мобілізаційного віку з-за кордону. У парламенті розповіли, чи депортуватимуть військовозобов'язаних.
У Комітет з питань нацбезпеки чітко наголосили, що жодної депортації чоловіків не буде.
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Чи повертатимуть чоловіків з-за кордону
Так, членкиня Комітету Ірина Фріз пояснила журналістам, що наразі немає такого механізму ні в українському, ні в міжнародному законодавстві, який би передбачав депортацію людей під час воєнного стану з інших країн.
Водночас нардепка розповіла, що новий закон про мобілізацію запровадить певні зміни для українців, які живуть за кордоном. Так, лише за наявності військово-облікових документів чоловіки призовного віку за межами України зможуть оформити паспорти та отримати консульські послуги.
Це нововведення, за словами Фріз, потрібне лише для військового обліку, аби Міноборони і Генштаб розуміли, скільки громадян перебуває за кордоном.
Нардепка нагадала, що чоловіки матимуть два місяці з моменту набуття чинності закону для того, аби оновити свої дані. Вони зможуть зробити це через електронний кабінет. Крім того, оновлення даних відбуватиметься у ТЦК і ЦНАП.
Призов чоловіків із-за кордону: що відомо
- Минулого року медіа активно писали про те, що влада подумує над поверненням своїх громадян з-за кордону.
- У Міноборони казали, що обговорення депортації військовозобов'язаних немає.
- Володимир Зеленський також неодноразово коментував ймовірність призову чоловіків з-за кордону. За його словами, це питання про справедливість і закон. Президент зазначив, що громадянин України у час війни має перебувати на батьківщині і там, або воювати, або працювати.
- Якщо чоловік не мобілізований, то він мусить працювати в Україні і сплачувати податки, у такий спосіб утримуючи армію.
- Нагадаємо, що у суспільстві обговорюють питання заміни захисників, які вже воюють понад два роки, і проведення нової хвилі мобілізації.
- Зеленський заявляв, що наразі немає потреби у призові пів мільйона осіб. Главком Сирський знайшов резерв у Збройних Силах.