Чи депортуватимуть чоловіків призовного віку з-за кордону: у Раді поставили крапку

На початку року іноземні ЗМІ писали про те, що в Україні розглядають механізми повернення чоловіків мобілізаційного віку з-за кордону. У парламенті розповіли, чи депортуватимуть військовозобов'язаних.

У Комітет з питань нацбезпеки чітко наголосили, що жодної депортації чоловіків не буде.

Дивіться також Закон про мобілізацію запрацює вже влітку: у Міноборони розповіли, до чого готуватися українцям

Чи повертатимуть чоловіків з-за кордону

Так, членкиня Комітету Ірина Фріз пояснила журналістам, що наразі немає такого механізму ні в українському, ні в міжнародному законодавстві, який би передбачав депортацію людей під час воєнного стану з інших країн.

Водночас нардепка розповіла, що новий закон про мобілізацію запровадить певні зміни для українців, які живуть за кордоном. Так, лише за наявності військово-облікових документів чоловіки призовного віку за межами України зможуть оформити паспорти та отримати консульські послуги.

Це нововведення, за словами Фріз, потрібне лише для військового обліку, аби Міноборони і Генштаб розуміли, скільки громадян перебуває за кордоном.

Нардепка нагадала, що чоловіки матимуть два місяці з моменту набуття чинності закону для того, аби оновити свої дані. Вони зможуть зробити це через електронний кабінет. Крім того, оновлення даних відбуватиметься у ТЦК і ЦНАП.

Призов чоловіків із-за кордону: що відомо