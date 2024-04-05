Також вербують у ПВК "Вагнера": на окупованій частині Запоріжжя росіяни почали призов

Росіяни вже почали призов на тимчасово окупованих територіях. Крім цього, ПВК "Вагнера" проводить там агітацію українців, аби вони йшли воювати в Африку.

Голова Запорізької ОВА розповів 24 Каналу, що "вагнерівцям" не вдасться втілити свій план. Також він зауважив, що росіяни можуть почати загальну мобілізацію на тимчасово окупованих територіях.

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Росіяни починають призов

На окупованій частині Запоріжжя, на думку Федорова, росіяни планують здійснити масову мобілізацію для того, щоб провести переоблік мешканців. Поки що ворог розпочав там призов. Якщо раніше Росія не планувала залучати українців на окупованих територій до російських військ, то в цьому році про таке виключення вже не мовиться.

На наших територіях в Бердянську, Мелітополі, Енергодарі, Токмаку росіяни будуть робити призов та намагатися затягнути наших мешканців до своєї ворожої армії. Саме це є метою ворога і він на цьому сконцентрований,

– зауважив голова Запорізької ОВА.

ПВК "Вагнера"

За повідомленням Центру нацспротиву, "вагнерівці" на тимчасово окупованих територіях вербують українців воювати в Африці. За словами Федорова, вони приїжджають на окуповані території, але не воюють.

"Вони можуть займатись рекрутингом, але ефекту від їхньої роботи не існує, тому що наші мешканці в жодному разі не будуть кооперуватись з цими "вагнерівцями", – зазначив голова Запорізької ОВА.

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