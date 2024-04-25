Повернення чоловіків призовного віку в Україну: як реагують у різних країнах світу

Нещодавно у Польщі заявили, що готові допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Це викликало хвилю обговорень у світі, зокрема, Литва також заявила про подібне рішення.

Нагадаємо, що МЗС України тимчасово призупинило більшість консульських послуг для військовозобов'язаних чоловіків за кордоном. Про те, як відреагували у світі – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Реакція ЄС

Речниця Єврокомісії з питань міграції Аніта Хіппер заявила, що Євросоюз продовжить надавати тимчасовий захист для українців, незалежно від їхньої статі чи статусу.

Ми не проводимо розмежування між статтю або статусом військовозобов'язаного,

– наголосила речниця.

Водночас Єврокомісія відмовляється коментувати заходи, що вживає український уряд, заявивши, що єдине, що вони можуть зробити – пояснити ситуацію з українцями на території Євросоюзу.

Реакція Німеччини

Речник МВС Німеччини Максимілліан Калль заявив, що його країна не змінює статус захисту чоловіків після рішень МЗС України.

Це не позначиться на статусі захисту, який є однаковим для чоловіків та жінок, що вони становлять переважну більшість біженців війни,

– підкреслив він.

Він теж відмовився коментувати рішення українського уряду, там підкреслюють, що це в компетенції України. Також там не відповіли на питання щодо отримання чоловіками тимчасового німецького проїзного документа у разі закінчення терміну дії українського паспорта.

Водночас представник берлінського сенату заявив, що надання або продовження українським біженцям тимчасової посвідки на проживання в Німеччині не передбачає неодмінної наявності в них чинного паспорта.

Якщо українське посольство або консульство відмовлять громадянину України у видачі або продовженні паспорта через непроходження військової служби, то берлінське управління у справах іноземців може видати йому проїзний документ, що замінює паспорт для поїздок за кордон.

Проте це буде робитися лише у виняткових випадках, оскільки правила перебування іноземців у Німеччині передбачають можливість видати німецькі документи, які замінюють паспорт, особам призовного віку лише у випадку наявності вагомих причин для поїздки.

Відповідні платні клопотання про видачу німецького проїзного документа будуть ретельно перевірятися і, як правило, відхилятися,

– попереджає представник сенату

У Польщі спершу сказали, що готові повернути українських чоловіків, а потім передумали

Очільник оборонного відомства Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща і раніше вже неодноразово пропонувала допомогти українській владі, відправивши українських військовозобов'язаних чоловіків "виконати свій громадянський обов'язок".

Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе, і чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні,

– заявив він.

Водночас Косіняк-Камиш зауважив, що йому не дивні претензії українців, які перебувають на фронті, що їх ровесники "роз'їхалися по світу". Він також зазначив, що форма "допомоги" від Польщі буде залежати від рішення української сторони.

Пізніше у МЗС країни заявили, що йдуть на зустріч українцям призовного віку. Їм продовжать тимчасовий захист, який спливає 30 червня.

Ми продовжимо захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня.Ті, хто не матимуть паспортів, будуть підлягати тимчасовому захисту. Польща буде охороняти їх права і нікому не передасть їхні приватні дані, зокрема, Україні,

– заявив очільник МЗС Марцін Кєрвінський.

Литва може допомогти Україні

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що Литві необхідно подумати над тим, як повернути військовозобов'язаних чоловіків до України. Наразі у Литві не розглядають конкретних заходів.

Напрямок правильний. У які заходи це перетвориться, напевно, поки що важко сказати. Мабуть, про це потрібно буде говорити конкретно,

– заявив Кащюнас.

За словами очільника Міноборони Литви, чоловіків не будуть відправляти до України, але таких осіб можна обмежити у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах.

США не мають офіційного рішення щодо повернення чоловіків

Офіційний представник дипломатичного відомства США у Брюсселі Деніел Сайзек назвав "складним питанням" призупинення консульських послуг за кордоном для українських чоловіків мобілізаційного віку. Однак наголосив, що уряд нашої держави має повне право визначати свою політику стосовно цієї категорії громадян.

Немає жодного рішення чи позиції досі від уряду США – допомогти чи не допомагати Україні в цій галузі,

– підкреслив Сайзек.

Однак представник Державного департаменту нагадав, що Європа і, певною мірою, Сполучені Штати простягнули руку допомоги українцям, які вирішили покинути свою країну разом зі своїми сім'ями з початку повномасштабного вторгнення.

Водночас Сайзек підкреслив важливість того, щоб Україна "ретельно проаналізувала і серйозно поставилася" до цієї ситуації.

Що відомо про рішення МЗС України