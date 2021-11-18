Призведе до катастрофи: у Путіна пригрозили Україні через зброю і допомогу НАТО

У Кремлі заявили, що нібито НАТО "накачує" Україну зброєю. Там запевнили, що спроба вирішити проблему Донбасу силовими методами призведе "до чергової катастрофи".

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Це трапилось 18 листопада в ефірі одного з російських телеканалів.

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Песков заявив, що Україна нібито "накачується натовськими озброєннями"

Україна накачується натовськими озброєннями. Американці та інші країни НАТО поставляють туди нові системи озброєння,

– заявив Пєсков.

Речник Путіна переконаний, що нібито "все це надихає гарячі голови в Україні на те, щоб думати про те, як би в умовах пробуксування мінських домовленостей спробувати вирішити проблему Донбасу силовими методами".

"Тобто зробити ще один крок у бік чергової катастрофи", – у традиційній формі для російської пропаганди розповів Пєсков.

До речі, наприкінці жовтня 2021 року Пєсков заявив, що вступ України в НАТО може зашкодити Кремлю. Держава-агресорка пообіцяла зробити все, щоб мінімізувати для себе негативні наслідки можливого зближення України з НАТО. Та в Путіна визнали, що не можуть перешкоджати вступу України в Альянс.

Коротко про останні заяви Росії щодо України

Наприкінці жовтня Кремль пригадав, що ЗСУ перед тим використали на Донбасі турецькі безпілотники Bayraktar. У Росії тоді вже традиційно обурилися, що Анкара надала Києву зброю.

Тоді ж в слідчому комітеті Росії відкрили кримінальну справу через обстріли своїх же бойовиків у Старомар'ївці. Тим самим Кремль фактично визнав себе окупантам та заперечив традиційну риторику "нас там нет".

Після заяви Володимира Зеленського про те, що тимчасово окупований Крим невдовзі повернеться до України. Держава-агресорка сприйняла їх як "територіальні претензії".