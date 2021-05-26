Повідомлення про бомбу на літаку з Протасевичем надійшло зі Швейцарії, – Лукашенко

Лукашенко вперше прокоментував інцидент з посадкою літака Ryanair у Мінську. Він заявив, що повідомлення про замінування надійшло нібито від Швейцарії.
Про це самопроголошений президент Білорусі сказав 26 травня під час зустрічі з парламентарями. Він переконаний, що діяв у межах законодавства.
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Диктатор заявив, що діяв законно, нібито захищаючи людей за всіма міжнародними правилами. За його словами, про вибухівку на борту повідомила Швейцарія.
- При цьому, ще донедавна режим Лукашенка робив інші заяви. Там пов'язували інцидент з бойовиками руху ХАМАС.
- Втім, після того, як палестинці спростували свою причетність й висловили обурення, довелося змінювати риторику.
Лукашенко також зазначив, що екіпаж літака нібито радився з керівництвом компанії та аеропортом у Вільнюсі. Врешті, ухвалили рішення про посадку у Мінську.
"Недоброзичливці Білорусі перейшли від організації бунтів до етапу удушення. Далі – візьмуться за Росію", – переконаний Лукашенко.
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