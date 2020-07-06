У програмі "Про головне" за 6 липня – незабаром Верховна Рада має оголосити дату місцевих виборів. Найзапекліша боротьба за столицю вже точиться серед "слуг народу". Одній з українок, затриманих у Афінах, дозволили в'їзд у Грецію. Анна Левківська мала б пересісти на інший рейс, аби потрапити до Франції на навчання.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Київ офіційно дозволив роботу ресторанів після 22:00, але президенту доповіли, що заклади закривають по всій Україні.