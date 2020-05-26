Про головне: Запобіжний захід для ґвалтівників у погонах. Місцеві вибори в Україні

У випуску "Про головне" за 26 травня – суд обрав запобіжні заходи двом поліцейським, яких підозрюють у побитті і зґвалтуванні жінки у відділку поліції, Миколу Кузіва та Сергію Сулиму взяли під варту на 60 діб без права внесення застави. Політики на тлі коронавірусу готуються до місцевих виборів. За планом вони мають відбутись восени.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: З 1 червня уряд планує новий етап пом'якшення карантину – відновлять роботу залізниці та автобусне сполучення між містами, а також відкриються автошколи, спортзали і басейни.