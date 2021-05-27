Про мінування літака повідомили після розвороту в бік Мінська, – швейцарський інтернет-провайдер

Швейцарський інтернет-провайдер Proton прокоментував повідомлення про "мінування" літака Ryanair. Та запевнили, що інформація з'явилась вже після того, як пілот змінив курс на Мінськ.

Відомо, що Proton хоче з'ясувати ситуацію остаточно, а тому готовий надавати підтримку європейській владі в розслідуванні інциденту. Це станеться після отримання відповідного юридичного запиту.

До теми Лист від "терористів" надійшов Білорусі пізніше, ніж вона повідомила Ryanair про нього: текст

"Ми не маємо в своєму розпорядженні правдивих доказів того, що твердження Білорусі (Лукашенка – 24 канал) відповідають дійсності", – зазначили у компанії.

Інцидент з літаком Ryanair: що відомо

У Мінську 23 травня здійснив екстрену посадку літак авіакомпанії Ryanair. Спочатку він мав летіти у Вільнюс.

Диспетчерам на борту літака прийшло повідомлення про ймовірну вибухівку. Інформація виявилась фейковою.

Одразу після посадки силовики затримали журналіста Романа Протасевича та його дівчину-росіянку Софію Сапегу.

Як відомо, Протасевич – засновник опозиційних телеграм-каналів NEXTA, які активно висвітлювали протести у Білорусі проти режиму Лукашенка.