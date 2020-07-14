У випуску програми "Pro новини" за 14 липня – рейтинг підтримки Віталія Кличка серед киян, які визначилися, за кого готові голосувати на місцевих виборах сягає майже 44%. Найближчий його суперник, Пальчевский, має учетверо менше підтримки. Троє українських захисників загинули на передовій, серед них – медик. Російські найманці підтвердили режим тиші, а потім нахабно обстріляли військових.

Також у "Pro новини" на 24 каналі: Ресторан "Велюр" Миколи Тищенка знову опинився в центрі скандалу. Славнозвісний столичний заклад порушує карантинні обмеження. Парламент легалізував гральний бізнес в Україні. Відповідний законопроєкт у другому читанні підтримали 248 народних депутатів. Аби озеленити енергетику, в Україні з 2008 року закріплені "зелені тарифи" – досить високі, щоб заохотити виробників. Тепер Рада хоче їх знизити.