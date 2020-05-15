Pro новини: Ситуація з транспортом у Києві. Скандал з сурогатним материнством

У випуску програми "Pro новини" за 15 травня – у перший тиждень послаблення карантину Київ став у заторах. Адже, попри часткове скасування обмежень, громадський транспорт не запрацював, а ціни на таксі підвищилися майже втричі. 46 немовлят, народжених від сурогатних матерів для іноземців, утримують у київському готелі через карантин. Днями у мережі оприлюдниле відео з малюками.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Станом на 15 травня в Україні зареєстрували 17 330 випадків зараження на COVID-19. На Волині у психлікарні зафіксували 16 інфікованих коронавірусною інфекцією. У дитячому будинку-інтернаті Києва за добу коронавірус виявили у 81 людини. Кличко прийшов з інспекцією в столичний метрополітен, щоб перевірити чи все готове до відвідувачів.