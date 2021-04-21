Pro новини: Враження від промови Путіна. Плани щодо "Приватбанку"

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У випуску "Pro новини" за 21 квітня – Володимир Путін виступив з промовою до Федеральних зборів, у якій не згадав про ексалацію на Донбасі, але натякнув на "червоні лінії" для Заходу. У Нацбанку заявили про намір виставити на продаж "Приватбанк" й сподіваються, що він зацікавить інвесторів зі США та Євросоюзу.