Про обстріл у Краматорську та виключення Росії з Ради ООН: дайджест фейків за добу 8 квітня

Росіяни цинічно вдарили "Точкою У" по мирних жителях у Краматорську, а потім звинуватила в цьому Україну. Також в окупантів "палає" через виключення Росії з Ради ООН.

Відповідну інформацію розповіли у Центрі протидії дезінформації при РНБО. Зокрема мовиться про брехню за 8 квітня.

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Окупанти знову поширюють цинічну брехню

У Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили, що тільки протягом 8 квітня окупанти поширили цинічні фейки, що:

попри те, що російську "Точку У" з маркуванням "V" часто фіксувалися в Білорусі, пропагандисти повідомили, що нібито "Точка У" давно не перебуває на озброєнні армії Росії. Тобто Москва цинічно прагне нав'язати світу брехливу тезу "Україна сама себе обстрілює" , проте не не так;

, проте не не так; постійний представник Росії ООН заявив, що нібито "росія має факти шантажування США інших країн для ухвалення резолюції про виключення росії з Ради ООН з прав людини". Саме так окупанти хочуть поставити під сумнів результати голосування щодо цього питання.

Окрім того, Росія також маніпулює у повідомленнях в росЗМІ.

Дмитро Медведєв заявив, що "санкції проти росії зруйнують світовий порядок та спричинять подальший колапс усіх міжнародних інституцій,

– мовиться у повідомленні.

На думку Медведєва, санкції нібито кваліфікуються як форма гібридної війни проти Росії.

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До речі, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк пояснював, що пропагандисти несуть не меншу відповідальність за звірства в Україні, аніж військові Росії. Зокрема політик вкотре закликав росіян знизити градус ворожнечі, щоб довести готовність до продовження мирних переговорів.

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