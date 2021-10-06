Про отруєння Навального не забули: питання до Росії надіслали 45 країн

Опозиційний російський політик Олексій Навальний перебуває у виправній колонії в Росії. Утім, про спробу отруїти його речовиною з групи "Новачок" у світі не забули.

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) надіслала Росії низку питань щодо цього інциденту, який трапився влітку 2020 року. Тепер Росія має відповісти – упродовж 10 днів.

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ОЗХЗ має питання до Росії через отруєння Навального

Представники Великої Британії в ОЗХЗ повідомили у твітері, що у справі про отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального мають питання до Кремля.

45 держав-учасників Організації із заборони хімічної зброї, включно з Великою Британією, поінформували Виконавчу раду ОЗХЗ, що офіційно поставлять Росії питання про отруєння Олексія Навального,

– мовиться у повідомленні.

Як вказано у статті IX Конвенції про ОЗХЗ, Росія має 10 днів на відповідь.

Коротко про отруєння Навального

20 серпня 2020 року в Росії екстрено сів літак з Олексієм Навальним, якому стало погано на борту. Політик упав у кому. Кілька днів його тримали в Росії, потім дозволили виїхати на лікування до Німеччини.

У жовтні 2020 ОЗХЗ підтвердила, що Навального отруїли хімічною нервово-паралітичною отрутою групи "Новачок".

Організація із заборони хімічної зброї створена при ООН у 1997 році, зараз туди входять 193 країни, враховуючи й Україну (з 1998). Організація покликана контролювати використання хімічної зброї та працювати задля ліквідації цього засобу масового ураження під глобальним міжнародним контролем.

Повний текст повідомлення представництва Великої Британії в ОЗХЗ у твітері:

Сьогодні 45 держав – учасниць, враховую й Велику Британію, повідомили Виконавчу раду ОЗХЗ, що вони офіційно надішлють Росії питання про отруєння Олексія Навального – відповідно до статті IX Конвенції. У Росії є 10 днів для відповіді. Деталі з’являться тут: https://opcw.org/resources/documents/executive-council/ec-98