Має багато комплексів: військовий експерт охарактеризував ізраїльську ПРО "Праща Давида"

Ізраїль уклав угоду про продаж ПРО "Праща Давида" для Фінляндії. Якби Україна отримала такий комплекс, то він міг би закрити небо над цілою областю, до прикладу, Київською.

Таку думку 24 Каналу озвучив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Раніше Україна просила Ізраїль продати систему ППО "Залізний купол", однак держава не передає зброю для ЗСУ.

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ПРО має три комплекси

Роман Світан зазначив, що ПРО "Праща Давида" – це ізраїльсько-американська розробка, яка складається з трьох окремих комплексів. Туди входить "Залізний купол" малої дальності, який може перехоплювати не тільки ракети, але й снаряди та міни.

Також у ПРО "Праща Давида" входять комплекси "Хец-2" – середньої та великої дальності; "Хец-3" – протибалістичний комплекс.

Ці три комплекси – це ешелонована оборона малої, середньої та великої дальності. Три комплекси перехоплюють всі аеро та балістичні цілі. Якби ми отримали такі комплекси у повному об'ємі, то могли б прикрити, припустимо, Київську область. Одну область такий комплекс прикрив би по всіх рівнях, від малої до великої дальності,

– пояснив він.

Усе б залежало від кількості пускових установок. Особливо щодо "Залізного купола", тому що від кількості установок залежить ширина перехоплення.

Світан про ПРО "Праща Давида": дивіться відео

Оренда систем ППО

За словами полковника запасу ЗСУ, Україна розглядає можливість взяття в оренду комплексів ППО інших держав. Якщо буде політична воля США та інших країн, то це хороший варіант для захисту нашої держави.

Цей варіант розглядається. Щодо ізраїльсько-американських комплексів здебільшого приймають рішення США. Зрозуміло, що Ізраїль бере участь. Якщо вони не погодять, то ніхто передавати не буде. Якщо буде політична воля, то ми отримаємо будь-який комплекс, який є та стоїть на бойовому чергуванні у будь-якій країні НАТО або випускається країнами НАТО,

– сказав Світан.

Чи брала Україна ППО в оренду