Перша зустріч після гучного скандалу: головні нюанси історичної розмови Зеленського з Трампом

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели коротку, але важливу зустріч у Ватикані перед похованням Папи Франциска. Це були їхні перші переговори після напруженого візиту Зеленського до Білого дому у лютому.

Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський в ефірі 24 Каналу розповів, що зустріч у Ватикані відбулася на фоні спроб Дональда Трампа домовитись про припинення вогню між Києвом і Москвою. Він попереджав, що якщо найближчим часом угоди не буде, США можуть згорнути свої дипломатичні ініціативи.

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Крапку ставити рано у переговорах

Трамп раніше заявив, що Крим має залишитися під контролем Росії, що суперечить українській позиції.

Дискусії тривають. Сторони ще опрацьовують можливі варіанти мирної угоди між Україною та Росією,

– сказав Станіслав Желіховський.

Желіховський підкреслив, що ставити крапку в переговорах рано — обмін думками і подальші дії продовжаться найближчими днями. Є шанс, що буде знайдено компроміс, який задовольнить і Україну, і США.

Важливо! Зеленський заявив, що зустріч із Трампом може стати історичною. Упродовж 15 хвилин вони встигли обговорити чимало важливих питань.

"Білий дім повідомив, що зустріч Трампа і Зеленського була дуже продуктивною. Це хороший знак, адже немає інформації про якісь конфлікти або незадоволення під час переговорів. Їхній обмін думками пройшов позитивно, наскільки це можливо в нинішній ситуації," – додав Желіховський.

Він зазначив, що перед початком перемовин до Трампа і Зеленського підійшли прем'єр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон. Це свідчить, що діалог разом з Європою триває й далі.

Можуть бути коригування пропозицій

"Питання в тому, на що погодиться Росія та Владімір Путін. У Кремлі позитивно сприйняли переговори спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа з Путіним. Але вони, швидше за все, обговорювали варіант припинення вогню на умовах, неприйнятних для України", – сказав Желіховський.

Він додав, що можуть бути певні коригування пропозицій. Оскільки зустріч тривала близько трьох годин, це означає, що сторони серйозно обговорювали різні варіанти.

Тому говорити про остаточні рішення ще зарано. Україна поки не змушена вибирати між миром на поганих умовах і продовженням війни без підтримки США,

– підсумував Желіховський.

Він також зауважив, що про втрату дипломатичної чи військової підтримки США наразі говорити рано. Поки що невідомо, яким буде результат переговорів і чи буде припинено вогонь у найближчій перспективі.